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Раптово: BMW показала модель, яку ніхто не очікував

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
2,8 т.
Раптово: BMW показала модель, яку ніхто не очікував

Нинішній універсал BMW 3 Touring у версії M340d.. Фото: BMW

Заряджена BMW M3 стала легендою майже відразу ж, як тільки з'явилася на світ (ще в першому поколінні), але в історії цієї моделі ніколи не було версії в кузові універсал. Однак тепер все змінилося: баварці заявили, що працюють над створенням першого в історії BMW M3 Touring.

Таким чином, BMW нарешті зможе скласти конкуренцію таким моделям, як Mercedes-AMG C 63S T і Audi RS4 Avant. Цікаво, що 20 років тому німецька марка була на межі випуску універсалу М3, вона встигла навіть розробити його концепт і почати тестові випробування, проте згодом ця модель так і не пішла у виробництво.

Нинішній універсал BMW 3 Touring в версії M340d

Нинішній універсал BMW 3 Touring в версії M340d Фото: BMW

Але цього разу німці вирішили чітко і однозначно: BMW M3 Touring – бути. Однак, перед цим їм ще належить випустити нові BMW M3 Sedan і M4 Coupe, а вже після цього дойде черга до спортивного "сараю" на базі "трійки". Тому з'явиться він не раніше 2023 року.

Перше офіційне зображення майбутнього BMW M3 Touring.

Перше офіційне зображення майбутнього BMW M3 Touring. Фото: BMW

Під капотом авто очікується 3,0-літровий шестициліндровий твін-турбо мотор потужністю 480 к.с. (510 к.с. – у версії Competition), який буде працювати в парі з 8-ступіневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Як M3 Sedan та M4 Coupe, BMW M3 Touring повинен бути доступний у задньопривідній та повнопривідній версіях.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW представила великий седан з витратою всього 5 л палива на 100 км пробігу.

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