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3 грудня • оновлено в 14:09
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Рада змінила правила дорожнього руху: кого торкнеться

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У вівторок, 3 грудня, в Верховній Раді прийняли законопроєкт, яким врегулювали переміщення осіб, які рухаються в кріслах колісних (візках).

За проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних" 0963 від 29.08.2019 проголосувало 350 нардепів.

"Метою законопроєкту є законодавчо захистити право осіб з інвалідністю, що рухаються в кріслах колісних, а також інших представників маломобільних груп населення на безпечний рух", – йдеться в пояснювальній записці.

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Згідно з новим законом особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право:

  • рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода. При цьому вони повинні виконувати вимоги, що стосуються пішоходів.

  • їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччі. Але вони повинні пересуватися в напрямку руху машин по правій крайній смузі. Їм дозволяється поворот наліво і розворот на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються велосипедистів.

Голосування в Раді

Голосування в Раді

Скріншот

Також особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані:

  • використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;

  • не перевозити вантажі, що заважають керуванню;

  • не буксирувати причепи;

  • не перевозити пасажирів.

У законі зазначається, що крісла колісні повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччі – зовнішніми світловими приладами.

Закон вступить в силу з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України законопроект правила правила руху
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