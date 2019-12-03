Рада змінила правила дорожнього руху: кого торкнеться

У вівторок, 3 грудня, в Верховній Раді прийняли законопроєкт, яким врегулювали переміщення осіб, які рухаються в кріслах колісних (візках).

За проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних" 0963 від 29.08.2019 проголосувало 350 нардепів.

"Метою законопроєкту є законодавчо захистити право осіб з інвалідністю, що рухаються в кріслах колісних, а також інших представників маломобільних груп населення на безпечний рух", – йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з новим законом особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право:

рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода. При цьому вони повинні виконувати вимоги, що стосуються пішоходів.

їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччі. Але вони повинні пересуватися в напрямку руху машин по правій крайній смузі. Їм дозволяється поворот наліво і розворот на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються велосипедистів.

Голосування в Раді Скріншот

Також особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;

не перевозити вантажі, що заважають керуванню;

не буксирувати причепи;

не перевозити пасажирів.

У законі зазначається, що крісла колісні повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччі – зовнішніми світловими приладами.

Закон вступить в силу з дня, наступного за днем його опублікування.

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