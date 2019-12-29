П'ять речей, які скоро помруть в автомобілях

Кожен день автомобільна індустрія рухається вперед, тому логічно, що сучасні машини весь час удосконалюються і змінюються. І стосується це, звичайно ж, не тільки дизайну та моторів.

При цьому деякі рішення в автомобілях просто оновлюються, інші ж – "йдуть на пенсію". OBOZREVATEL склав список п'яти речей, які без сумнівів стануть жертвою автомобільного прогресу і назавжди відійдуть у минуле.

Дзеркала заднього виду

Дзеркала заднього виду autoblog.com

Вже зараз традиційні дзеркала заднього виду замінюються зовнішнім камерами (зокрема, такі встановлюються на седан Lexus ES і кросовер Audi e-tron), а уряди різних країн узаконюють цю технологію (першою виступила Японія). Деякі водії відзначають, що камери не так зручні, але, як показала практика, це справа звички.

Механічні склопідйомники

Механічні склопідйомники reddit.com

Вже зараз механічні склопідйомники дуже складно зустріти на нових авто – ними оснащують тільки дуже дешеві машини. Скоро дійде до того, що "крутилки", до яких ми так звикли, невигідно буде виробляти через відсутність "потоку" (масової потреби).

Ключ запалювання

Ключ запалювання press.lv

Те саме стосується і ключа запалювання – поступово автовиробники відмовляються від нього. По-перше, самому водієві зручніше (не потрібно діставати, вставляти) користуватися кнопкою запуску двигуна, а по-друге, остання набагато дешевша у виробництві через свою простоту.

Аналогова панель приладів

Аналогова панель приладів avtopulsar.ru

Все більше автокомпаній відмовляються від традиційних приладових панелей та класичних консолей. Майбутнє вже настало: цифрова ера змусила інженерів перейти на дисплеї. За їх допомогою можна стежими за життєво важливими показниками та керувати майже всіма функціями авто.

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Механічна коробка передач

Механічна коробка передач thedrive.com

Так, на велике розчарування "старої гвардії", механічні коробки передач також поступово вмирають: як показала статистика, в минулому році з американських автосалонів виїхало лише 3% автомобілів, оснащених МКПП. Так,у Європі ще не так сильна експансія "автоматів", проте з кожним роком їх положення стає все міцнішим та міцнішим. Ну а що: автомати від самого спочатку вважалися зручнішими у користуванні, а тепер вони ще стали й більш надійними .

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому у електромобілів падає запас ходу взимку і як цього уникнути.

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