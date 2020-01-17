П'яних за кермом стало більше: поліція оприлюднила страшні цифри

Майже 115 тисяч протоколів було складено в 2019 році на українських водіїв за керування авто в стані алкогольного сп'яніння.

Про це розповів Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції України, на Facebook-сторінці установи. Незважаючи на істотне збільшення штрафів, українські водії продовжують сідати за кермо в нетверезому стані.

Як порівняти з 2018 роком, кількість ДТП з потерпілими з вини п'яних водіїв зросла на 25,6% – з 968 до 1216. Внаслідок цього на дорогах України загинуло 106 осіб (+21,8%) і отримали травми різного ступеня тяжкості ще 1616 (+23,7%).

Кількість виявлених водіїв у стані алкогольного сп'яніння в 2019 році facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Рейтинг найбільш "питущих" очолили водії з Чернігівської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Львівської областей, а також столичні "горе-драйвери". Притім, що найсумніше, в усіх цих регіонах спостерігається істотне збільшення кількості ДТП проти минулого року. Наприклад, у Києві кількість ДТП за участю п'яних за кермом зросла на 46,3%, а в Івано-Франківській області – на 52,8%!

"Випили? Викличте таксі, драйвера, попросіть друга, знайомого підстрахувати вас, але ніколи не дозволяйте собі сісти за кермо нетверезим. Навіть якщо випили трохи, навіть якщо почуваєтеся "нормально", – коментує Олексій Білошицький.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують збільшити штрафи для водіїв.

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