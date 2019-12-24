Просто не впізнати: представлено Chery Tiggo 7 2020 року

Компактний кросовер Chery Tiggo 7 змінив покоління. Про це стало відомо деякий час тому, коли з'явилися перші зображення, проте тепер модель повністю розсекречена.

Новий "Чері Тіго 7" представлено лише за 3 роки з часу появи моделі першого покоління в лінійці бренду. Як стало відомо OBOZREVATEL, новинка покликана підігріти інтерес і посилити ринкові позиції Chery.

Тепер кросовер Tiggo 7 має агресивний вигляд cheryinternational.com

Китайський автопром – сектор, за яким тепер доводиться слідкувати уважно. Багато компаній припинили займатися копіюванням західних моделей, а Chery можна назвати одним із флагманів автомобільного світу Піднебесної.

У дизайні корми Chery Tiggo 7 простежується фірмовий стиль бренду cheryinternational.com

Кузов кросовер "Чері Тіго 7" отримав повністю новий. Тут помітні такі актуальні прийоми, як вузькі передні фари, летючий дах, двоколірне забарвлення, об'єднані світлодіодною смугою задні ліхтарі.

Динамічний профіль "Чері Тіго 7" підкреслено летючим дахом cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 2020 представили у двох модифікаціях cheryinternational.com

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Довжина збільшилася до 4500 мм, ширина – до 1842 мм, а висота становить 1746 мм. Колісна база дорівнює 2670 мм. Цікаво, що крім базової моделі тепер можна буде купити "Чері Тіго 7" 2020 модельного року в модифікації Pro – майже як iPhone 11. Такий автомобіль ззовні відрізняється більш вишуканим малюнком решітки, а всередині – потужним двигуном.

Chery Tiggo 7 Pro 2020 – найкраща версія кросовера cheryinternational.com

Йдеться про 4-циліндровий бензиновий 1,6 потужністю 197 к.с. і 290 Нм крутного моменту, що працює в парі зі 7-ступеневою роботизованою КПП з двома зчепленнями. У базовій модифікації новинка оснащується 1.5 на 156 к.с. і 230 Нм. У цьому разі на вибір доступні 6-ступенева МКПП і варіатор.

Великі дисплеї і мінімум фізичних кнопок – салон "Чері Тіго 7" має стильний вигляд autohome.com.cn

Інтер'єр Chery Tiggo 7 Pro має такий самий вигляд, що й стандартна модель. Обидва кросовери успадкували передню панель від старшого Chery Tiggo 8. Фірмові риси – великий екран мультимедіа, цифровий щиток приладів і додатковий дисплей, який відповідає за налаштування кліматичної системи.

Такий вигляд має колишній Chery Tiggo 7 cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 cheryinternational.com

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Очікується, що надалі моторна гамма розшириться, зокрема, завдяки гібридній силовій установці. На китайський ринок Chery Tiggo 7 2020 надійде в лютому. Напевно, після цього модель з'явиться і в інших країнах.

Салон Chery Tiggo 7 до оновлення має простіший вигляд cheryinternational.com

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