Протистояння легенд: Defender має намір битися з Mercedes-Benz G-Class

Топова версія нового Land Rover Defender отримає 4,4-літровий твін-турбо V8, щоб конкурувати з Mercedes-AMG G 63.

Про це повідомляє британський журнал Auto Express. Керівництво компанії Land Rover не приховує своїх амбітних планів щодо нового сімейства позашляховиків Defender, презентація якого пройшла в кінці вересня цього року на автошоу у Франкфурті. Крім 3- і 5-дверних версій планується випустити люксову версію з потужним мотором. Силовий агрегат для новинки Land Rover буде поставляти баварський концерн BMW в рамках угоди про партнерство.

Land Rover Defender SVR Avarvarii

Новини BMW i4 готується поборотися з Tesla

Спортивний Defender отримає вже знайоме з інших "зарядженим" моделям позначення SVR. Передбачається, що під капотом новинки буде розташовуватися бітурбірованний V8 об'ємом 4,4 літра.

Land Rover Defender SVR Avarvarii

Перший прототип Land Rover Defender SVR вже побудований фахівцями фірмового підрозділу Special Vehicle Operations (SVO). Очікується, що потужність "зарядженого" Defender буде на рівні 500-550 к.с. Для порівняння у BMW X5 M Competition потужність аналогічного V8 досягає 625 л.с., а конкурент Mercedes-AMG G 63 має в своєму арсеналі 585 к.с.

Land Rover Defender SVR Avarvarii

Потужний і динамічний SUV буде побудований на на базі 5-дверної версії Defender 110. Автомобіль отримає повнопривідну трансмісію, 8-ступінчасту автоматичну коробку передач, посилену гальмівну систему і пневмоподвеску. Не виключено, що у Defender SVR з'явиться спортивний режим Track Mode.

Land Rover Defender SVR Avarvarii

Якщо все піде за планом, Land Rover Defender SVR побачить світ в 2021 році. Крім того, в кінці майбутнього року нас чекає дебют розкішної длиннобазной версії Defender 130 з просторим 8-місцевим салоном.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes готує до автошоу в Лос-Анджелесі розкішний кросовер Mercdes-Maybach.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!