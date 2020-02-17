Проти Renault і Mitsubishi: новий кросовер Suzuki здивував ціною

Новий бюджетний кросовер Suzuki XL7 2021 ми вже бачили на шпигунських фото. Тепер автомобіль представили офіційно. Відомо також характеристики та ціну.

Як з'ясував OBOZREVATEL, у довжину компактний кросовер Сузукі дорівнює 4450 мм при колісній базі в 2740 мм. Кліренс гідний – 200 мм (раніше передбачалося 180 мм). Сімка в назві не просто так – саме стільки посадкових місць пропонує новий Suzuki XL7.

Потенційний бестселер – 7-місний кросовер Suzuki XL7 globalsuzuki.com

Цікаво, що новинка є практично повною копією індійського Suzuki XL6. Той, правда, трохи коротший, а в салоні у нього тільки шість крісел. Обидва автомобілі побудовані на основі компактвена Suzuki Ertiga. Але відрізняються від нього зовнішністю.

Дизайнери намагалися наділити салон Suzuki XL7 преміальною атмосферою globalsuzuki.com

Так, Suzuki XL7 2021 модельного року отримав агресивний дизайн завдяки різким контурам передніх фар, великій решітці та численній кількості темного нефарбованого пластика, який створює для бюджетного кросовера Сузукі позашляховий імідж. Хоча привід у моделі виключно передній.

Suzuki XL7 2021 характеризує яскравий незвичайний дизайн globalsuzuki.com

Для компактного кузова Suzuki XL7 вийшов дуже практичним globalsuzuki.com

У рух новинку призводить бензиновий атмосферний 1.5 на 105 к.с. та 138 Нм крутного моменту. Він поєднується з 5-ступеневою механічною КПП і 4-ступеновою АКПП на вибір. У списку оснащення варто відзначити клімат-контроль, камеру заднього виду і мультимедіа з сенсорним екраном.

Семимісний кросовер Сузукі побудували на базі компактного вену Suzuki Ertiga globalsuzuki.com

Раніше новий Suzuki XL7 вже попадався шпигунам news.olx.co.id

Базова вартість – близько 17 тис. доларів. У першу чергу нова модель Suzuki орієнтована на ринок Індонезії. Там вона змагатиметься зі схожим "позашляховим" мінівеном Mitsubishi Xpander Cross.

У конкуренти можна записати і бюджетний Renault Triber, проте він трохи менший і приблизно в два рази дешевший. Надалі новий Сузукі з'явиться в інших країнах.

Новий Mitsubishi Xpander Cross – найближчий суперник Suzuki XL7 mitsubishi-motors.com

Бюджетний кросовер Renault Triber формально знаходиться в тому ж сегменті, але орієнтований на менш заможну аудиторію group.renault.com

OBOZREVATEL вже розповідав про найменший кросовер Suzuki, який отримав привабливий зухвалий дизайн.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал