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7 квітня • оновлено в 17:01
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Продається нова Лада, яка померла ще 2 роки тому

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Російський седан Lada Priora не випускається вже майже як 2 роки, проте у продажу з'явився саме такий автомобіль. Він абсолютно новий і не має пробігу.

Продають незвичайну Пріору дагестанському місті Хасавюрт. Згідно оголошенню, на одометрі автомобіля – всього 46 км. Причому це одна з останніх випущених "Пріор" – вона зійшла з конвеєра в 2018 році (модель знаходилася у виробництві з березня 2007 по липень 2018 року).

Lada Priora без пробігу

Lada Priora без пробігу

auto.ru

Власник запевняє, що Ладою ніколи не користувалися, її навіть не ставили на облік. А щоб пробіг не збільшувався, седан сфотографували для оголошення в гаражі. Сидіння досі покриті заводський плівкою.

Lada Priora без пробігу

Lada Priora без пробігу

auto.ru

Комплектація машини – Comfort Multimedia, така Lada Priora оснащена 106-сильним мотором об'ємом 1.6 і 5-ступіневою "механікою". У 2018 році нової із заводу вона коштувала 8800 доларів, тоді як даний екземпляр пропонується трохи більше, ніж за 9900 доларів. До речі, за аналогічну суму зараз можна купити новий (та більш якісний) Renault Sandero.

Lada Priora

Lada Priora

autoreview

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали гібрид Лади Ниви і Гелендваген.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
Лада ВАЗ ретро б/к автомобіль
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