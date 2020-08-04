Придбану за $1500 Mazda перетворили на автомобіль мрії

Mazda RX-7 – культовий спортивний автомобіль в історії японського виробника. Ось уже як понад 20 років він є машиною мрії для багатьох фанатів марки і головним героєм дріфт і тюнінг-шоу. Один з американців купив собі таку RX-7 і перетворив її на справжній шедевр автомобільного мистецтва.

Незвичайну історію машини повідав YouTube-канал Hoonigan AutoFocus.

Mazda, яку купили за $ 1500 і перетворили в авто мрії. Скріншот відео

Героєм відео є Mazda RX-7 (FD) третього покоління, запущена у виробництво в 1992 році. Цей автомобіль оснащувався легендарним 1,3-літровим роторним двигуном, який в парі з "механікою" видавав 265 к.с., а у випадку з АКПП – 255 к.с. (280 к.с. після фейсліфтинга 1996 року).

Mazda, яку купили за $ 1500 і перетворили в авто мрії. Скріншот відео

Саме цю RX-7 власник купив під час проходження військової служби в Японії у 2013 році, після чого імпортував авто на свою батьківщину у США. Мазда обійшлася йому лише у 1500 доларів, незважаючи на те, що була повністю працездатна.

Уже в Америці господар взявся за модернізацію спорткара – доопрацювання пройшла під натхненням японської та американської шкіл тюнінгу. На RX-7 замінили майже всі елементи кузова, включаючи бампери, пороги, капот, рамку обода та елерони на кришці багажника.

Крім того, машину пофарбували в фірмовий колір Honda CR-Z – насичений синій.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в американський рейтинг найкращих уживаних авто до $ 5000 увійшли виключно японські моделі.