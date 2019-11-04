Представлено найкрутіший дизельний Mercedes G-class

Тюнінг-ательє Brabus показало набір доопрацювань для Mercedes G-class. Водночас фахівці для основи вибрали дизельний позашляховик G 350 d.

Як з'ясував OBOZREVATEL, потужність "Мерседес Гелендваген" зросла на 43 к.с. – до 326 к.с., а крутний момент тепер становить 690 Нм. Розгін до 100 км/год скоротився до 7,2 с.

Mercedes G-class 2019 отримав агресивний стайлінг від Brabus brabus.com

Серед інших технічних змін – нова вихлопна система й регульовані пружини (додають до дорожнього просвіту 40 мм у максимальному положенні). Модифікації повною мірою відповідають духу цього Mercedes Brabus Adventure, який створювали з прицілом на бездоріжжя.

Чорний колір – невід'ємний атрибут Brabus brabus.com

Не обійшлося без оновленої зовнішності. З'явилися інші передній і задній бампери, лебідка, розширені на 5 см з кожного боку колісні арки з великими повітрозабирачами, карбоновий капот, експедиційний багажник із додатковою світлотехнікою і 20-дюймові диски.

І без того розкішний "Мерседес Гелендваген" отримав покращений інтер'єр brabus.com

Салон також дозволить швидко ідентифікувати новинку. Крісла та дверні карти отримали стебноване оздоблення й контрастну білу прострочку, а педалі, як і декоративні елементи, виконані з алюмінію.

Лебідка знадобиться в умовах важкого бездоріжжя brabus.com

Дизельний Mercedes G 350 d змінився, але залишився упізнаваним brabus.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Land Rover готує потужного і розкішного суперника Mercedes G-class.

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