Головна Новини
12 грудня • оновлено в 18:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Права у смартфоні: в МВС розкрили подробиці нововведення для водіїв

Читати матеріал російською

В Україні з 16 грудня почнуть тестувати мобільний додаток, який водії зможуть використовувати як електронні водійські права і свідоцтво про реєстрацію авто.

Про особливості електронних прав і техпаспорта розповів у ефірі ObozTV заступник начальника головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов.

"Посвідчення водія у звичайному пластиковому вигляді як було, так і залишається основним документом. У своєму смартфоні ви побачите цифрове відображення того посвідчення водія, яке вам видане", – розповів він.

Як пояснив Смольянінов, сервісні центри нададуть доступ до єдиного державного реєстру МВС з додатком "Дія", яке розробляє Міністерство цифрової трансформації.

Новини
Введення електронних прав в Україні: Омелян вказав на велику проблему

"Якщо ви отримали посвідчення водія у сервісному центрі, ви входите в додаток і отримуєте його цифрове зображення у своєму смартфоні. Наскільки мені відомо, таке зображення можна буде отримати тільки в одному пристрої. Цей пристрій має бути прив'язаний до певної особи, має належати вам. І тоді ви зможете з собою возити не паперове або пластикове посвідчення водія, а смартфон, в якому буде посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію", – повідомив чиновник.

За його словами, Мінцифри відібрало певну кількість осіб для тестування цього додатка. У понеділок, 16 грудня відбудеться презентація програми для групи тестувальників. При нормальних результатах тестування його запустять для всіх громадян України.

Водночас Смольянінов не зміг сказати, коли це може відбутися.

Права у смартфоні: в МВС розкрили подробиці нововведення для водіїв

avto.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Автоновини України
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України ПДР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги