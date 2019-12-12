Права у смартфоні: в МВС розкрили подробиці нововведення для водіїв

В Україні з 16 грудня почнуть тестувати мобільний додаток, який водії зможуть використовувати як електронні водійські права і свідоцтво про реєстрацію авто.

Про особливості електронних прав і техпаспорта розповів у ефірі ObozTV заступник начальника головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов.

"Посвідчення водія у звичайному пластиковому вигляді як було, так і залишається основним документом. У своєму смартфоні ви побачите цифрове відображення того посвідчення водія, яке вам видане", – розповів він.

Як пояснив Смольянінов, сервісні центри нададуть доступ до єдиного державного реєстру МВС з додатком "Дія", яке розробляє Міністерство цифрової трансформації.

"Якщо ви отримали посвідчення водія у сервісному центрі, ви входите в додаток і отримуєте його цифрове зображення у своєму смартфоні. Наскільки мені відомо, таке зображення можна буде отримати тільки в одному пристрої. Цей пристрій має бути прив'язаний до певної особи, має належати вам. І тоді ви зможете з собою возити не паперове або пластикове посвідчення водія, а смартфон, в якому буде посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію", – повідомив чиновник.

За його словами, Мінцифри відібрало певну кількість осіб для тестування цього додатка. У понеділок, 16 грудня відбудеться презентація програми для групи тестувальників. При нормальних результатах тестування його запустять для всіх громадян України.

Водночас Смольянінов не зміг сказати, коли це може відбутися.

avto.informator.ua

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