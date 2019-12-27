Позашляховик за 450 000 євро зняли на відео біля вишу у Києві

Позашляховик Rolls-Royce Cullinan користується більшою популярністю в українських багатіїв. Все частіше цей автомобіль можна зустріти на вітчизняних дорогах.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні вже налічується не менше 11 Rolls-Royce Cullinan (це лише ті машини, які були куплені у офіційного імпортера). І ось один з них днями зняли на відео у Києві – до цього в наших краях автомобіль знімали лише на фото.

Ролик з Rolls-Royce Cullinan опублікував instagram-канал lux.vehic1es. Як можна бачити на відео, автомобіль спіймали в центрі Києва, біля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Rolls-Royce Cullinan спіймали на відео в Києві Скріншот з відео

Rolls-Royce Cullinan спіймали на відео в Києві Скріншот з відео

Rolls-Royce Cullinan спіймали на відео в Києві Скріншот з відео

Відзначимо, що на сьогодні Rolls-Royce Cullinan – це найдорожчий серійний SUV у світі: в Україні за такий автомобіль просять без малого мінімум 11,5 млн грн (445,4 тис. євро). Позашляховик побудований на одній платформі з Rolls-Royce Phantom VIII (на так званій архітектурі розкоші), за його рух відповідає 6,75-літровий V12 потужністю 571 к.с. Позначку у 100 км/год автомобіль долає за 5,2 сек, витрата палива становить у середньому 15 л на 100 км пробігу (за паспортом).

Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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