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28 квітня • оновлено в 12:55
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Позашляховик Skoda Octavia 2020 показався на нових фото

1.5т
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Наприкінці минулого року Skoda представила нове покоління Octaiva. Відповідно до радиції, тепер у цієї моделі повинна з'явитися спеціальна версія – універсал підвищеної прохідності з приставкою Scout в назві.

У січні цього року в мережі з'явилися перші фото такого автомобіля, однак на них машина була зображена віддалено, та й самі знімки були не особливо гарної якості. Однак тепер з'явилася можливість поглянути на майбутню машину більш детально: французьке видання automobile-magazine.fr опублікувало пару якісних зображень нової Skoda Octavia Scout 2020.

Skoda Octavia Scout 2020

Skoda Octavia Scout 2020

automobile-magazine.fr

Як видно, позашляховий варіант Октавії буде виконаний в стилі звичайної моделі, а від стандартного універсала він буде відрізнятися злегка піднесеним кліренсом, бамперами, прикрашеними алюмінієвими вставками, а також пластиковим обвісом колісних арок та порогів.

Skoda Octavia Scout 2020

Skoda Octavia Scout 2020

automobile-magazine.fr

Гамма моторів Skoda Octavia Scout 2020 року, вочевидь, буде представлена кількома силовими установками з широкої лінійки звичайної моделі, до якої входять бензінові двигуни TSI (від 150 до 250 к.с.) та дизельні TDI (від 150 до 200 к.с.). Також у звичайній Октавії є гібридні варіанти, але вони навряд чи дістануться "паркетнику". Зате у останнього, вочевидь, буде повний привід.

Звичайна Skoda Octavia

Звичайна Skoda Octavia

automobile-magazine.fr

Звичайна Skoda Octavia

Звичайна Skoda Octavia

automobile-magazine.fr

Звичайна Skoda Octavia

Звичайна Skoda Octavia

automobile-magazine.fr

Позашляхову Octavia нового покоління повинні були представити цієї весни, але цього так і не відбулося. Тепер очікується, що новинка дебютує в четвертому кварталі 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий кросовер Skoda Kliq кине виклик Renault Duster.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Skoda нові авто кросовер
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