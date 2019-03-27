Посилення штрафів для водіїв в Україні: юрист указав на недоліки

Верховна Рада готується розглянути законопроекти про збільшення штрафів для водіїв за непристебнуті паски безпеки і за перевезення дітей без автокрісел.

Які недоліки мають згадані законодавчі ініціативи, розповів в ефірі ObozTV автоюрист і адвокат Єгор Штокалов.

Як зазначив експерт, щодо ременів безпеки не врегульований порядок фіксації правопорушень.

"Якщо автомобіль буде їхати, патрульний поліцейський побачить, що водій не пристебнутий, він повинен буде зупинити автомобіль, підійти до нього. Нагрудна камера відеофіксації це зафіксує, але у водія буде певний проміжок часу, щоб пристебнутися і сказати – я був пристебнутий. З технічної точки зору це буде проблемно довести", – пояснив адвокат.

Також Штокалов вважає, що запропонований у законопроекті штраф за перевезення дитини без автокрісла є недостатнім.

"510 грн – це не ті гроші, заради яких можна ризикувати життям і здоров'ям дитини. Штраф повинен бути порівнянний із вартістю автокрісла. Водій повинен бути умотивований у тому, що автокрісло купити і поставити буде дешевше, ніж заплатити штраф", – пояснив автоюрист.

"Не обов'язково купувати нове автокрісло, можна б/в. Виправ чохол, одягнув - усе. Дитина виросла, це продала, доплатила, купила нове. Коли дитина досягає певного росту, більше 120 см, будь-яке крісло буде маленьким. Передбачається подушечка, на яку дитина сідає і їй буде зручно пристебнутися паском безпеки – головне, щоб ремінь ішов від плеча до попереку", – додав він.

barometr.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні виступили з ініціативою дозволити водіям керувати автомобілем без наявності прав при собі. У такому випадку ідентифікація водія поліцейським повинна здійснюватися на підставі усної інформації.

Також в Україні під час складання іспиту на отримання водійських прав можуть ввести відеофіксацію, щоб викорінити корупцію при видачі посвідчень водія.

Раніше автоюрист Богдан Глядик запропонував для боротьби з порушниками правил дорожнього руху в Україні використовувати примусові громадські роботи.

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