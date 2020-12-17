Porsche та Siemens Energy працюють над створенням синтетичних видів палива

Porsche спільно з Siemens Energy та іншими компаніями реалізує у Чилі проект по будівництву першої у світі установки з виробництва синтетичних видів палива (eFuel).

Про це повідомляє пресслужба виробника. Пілотний проект "Haru Oni" використовує багаті вітрові ресурси на півдні Чилі для виробництва синтетичного палива з допомогою вітрогенераторів.

Планується, що в 2022 році підприємство у Чилі зробить 130 тисяч літрів синтетичного палива. А потім очікується істотно збільшення обсягів річного виробництва до 2024 року приблизно до 55 млн літрів, а до 2026 року - 550 млн.

У компанії Porsche оприлюднили плани щодо створення та використання синтетичного палива восени нинішнього року. Переваги такого палива полягають у простоті використання: воно підходить для двигунів внутрішнього згоряння та плагін-гібридів, крім того, для нього можна використовувати існуючу мережу автозаправних станцій.

"Беручи участь в будівництві першої в світі установки з виробництва синтетичного палива, ми підтримуємо розробку альтернативних видів палива майбутнього", – коментує Олівер Блум, генеральний директор компанії Porsche.

Отримана за допомогою вітряних турбін Siemens Gamesa електроенергія буде використовуватися для виробництва "зеленого" водню та його перетворення на синтетичне паливо. Технологія отримання водню шляхом електролізу через протонообмінні мембрану PEM (Proton Exchange Membrane) ідеально підходить для використання енергії вітру.

Для виробництва "зеленого" водню, електролізери, використовуючи енергію вітру, розщеплюють воду на складові – кисень та водень. На другому етапі безпосередньо з повітря фільтрується CO2 і потім з'єднується з "зеленим" воднем з утворенням синтетичного метанолу. Завдяки запатентованій компанією ExxonMobil технології MTG (Methanol-to-Gasoline), отриманий газ перетворюється на бензин.

Синтетичне паливо з Чилі буде використовуватися компанією Porsche у різних проектах. Спочатку, у спортивному підрозділі, а в перспективі – у центрах Porsche Experience та наявному автопарку. На початковому етапі інвестиції складуть близько 20 млн євро.

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