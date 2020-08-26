Porsche представила новий гібрид і найпотужнішу Panamera

Компанія Porsche презентувала оновлені версії моделі Panamera, а в гамі з'явилися 630-сильна Turbo S і гібридна 4S E-Hybrid зі збільшеним запасом ходу. Про це повідомляє прес-служба виробника.

2021 Porsche Panamera Turbo S. Фото: presse.porsche.de

Сімейство спортседаном Panamera піддалося планової модернізації і оновленню. Зокрема, топверсія Panamera Turbo S отримала в своє розпорядження новий більш потужний і тяговітий мотор V8 з двома турбінами, який забезпечує моделі кращі в класі технічні і швидкісні показники. Новий двигун здатний розвивати потужність 630 л.с., а величина крутного моменту досягає 820 Нм. Це на 80 к.с. і 50 Нм більше, ніж у попередника.

2021 Porsche Panamera Turbo S. Фото: presse.porsche.de

З таким "серцем" автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 3,1 секунди в режимі Sport Plus, а максимальна швидкість досягає 315 км / ч. З урахуванням збільшеної потужності інженери компанії провели оновлення налаштувань всіх систем, в тому числі адаптивної підвіски, динамічної стабілізації і системи векторизації тяги. На знаменитій "Північній петлі" траси Нюрбургринг новинка встановила офіційний рекорд в категорії автомобілів класу "люкс", подолавши дистанцію 20,832 км за 7:29.81 хвилин.

2021 Porsche Panamera Turbo S Panamera Turbo S Sport Turismo. фото: presse.porsche.de

Для версії Panamera GTS підготували форсований V8, потужність якого збільшили до 480 к.с. (+20 к.с.). Крім того, автомобіль отримав нову вихлопну систему з поліпшеними акустичними характеристиками.

2021 Porsche Panamera Panamera GTS Sport Turismo. фото: presse.porsche.de

2021 Porsche Panamera. фото: presse.porsche.de

Мотор 2.9 V6 biturbo, який пропонуються для версій Panamera і Panamera 4, зберіг свої показники – 330 к.с. і 450 Нм. Всі версії оновленої Panamera отримали нові налаштування шасі і електронних систем контролю для підвищення комфорту і керованості.

+2021 Porsche Panamera Turbo S. Фото: presse.porsche.de

Ще однією приємною новинкою стане гібридна версія Panamera 4S E-Hybrid. Вона отримала абсолютно новий силовий агрегат сумарною потужністю 560 к.с. Він складається з 136-сильного електромотора, інтегрованим в корпус 8-ступінчастою роботизованою КП PDK з двома зчепленнями. У парі з ним працює 2,9-літровий V6 з двома турбінами потужністю 440 к.с. Сумарна потужність силового агрегату досягає 560 л.с., а максимальний крутний момент становить 750 Нм.

2021 Porsche Panamera 4S E-Hybrid. фото: presse.porsche.de

На розгін до "сотні" новинці потрібно 3,7 секунди, а максимальна швидкість досягає 298 км / ч. Обсяг батареї збільшили з 14,1 до 17,9 кВтг, що дозволяє подолати виключно на електротязі до 54 км.

2021 Porsche Panamera 4S E-Hybrid. фото: presse.porsche.de

Оновлені Panamera можна буде замовити в версіях седан, Sport Turismo або длиннобазной Executive. Відрізнити новинки можна буде по видозміненій облицюванні радіатора, збільшеним воздухозаборникам і нової світлотехніки, а в списку опцій з'явилися три нові варіанти дизайну 20- та 21-дюймових дисків.

2021 Porsche Panamera. фото: presse.porsche.de

2021 Porsche Panamera. фото: presse.porsche.de

У салонах офіційних дилерів оновлене сімейство Porsche Panamera очікується в середині жовтня. У Німеччині, з урахуванням місцевих податків, ціни стартують з 91345 євро за заднеприводную Panamera.

Сімейство Porsche Panamera 2021 модельного року. фото: presse.porsche.de

Всі інші версії оснащуються повним приводом і будуть запропоновані за ціною: Panamera 4 – від 95289 євро, Panamera 4S E-Hybrid – від 126841 євро, Panamera GTS – від 136933 євро і Panamera Turbo S – від 179737 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche представила до ювілею 911 Turbo нового покоління

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