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6 листопада • оновлено в 10:25
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"Понти дорожче грошей": російський клон Rolls-Royce оцінили в $280 тисяч

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Представницький седан Aurus Senat презентовано у всіх деталях.

Про це повідомляє портал Carscoops. Створення нової преміум-бренду – ризикований крок навіть для маститого виробника, не кажучи вже про компанію, у якої немає досвіду в створенні таких машин. Проте, в РФ вирішили, що престиж держави важливіше грошей платників податків.

Aurus Senat

Aurus Senat

carscoops.com

Так в Росії з'явився новий виробник автомобілів представницького класу Aurus Motors. Виникає резонне питання, навіщо було знищувати виробництво аналогічних авто на ЗІЛі, тим більше, що там використовувалися унікальні технології?

Седани Aurus Senat будуть використовуватися державними чиновниками вищого рангу, але пізніше планується продавати їх усім бажаючим. Машину оцінили в 280 тисяч доларів за базову версію.

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За ці гроші клієнти отримають величний лімузин з дизайном Rolls-Royce Phantom і розкішним інтер'єром. Під капотом знаходиться 4,4-літровий V8 з двома турбінами і потужністю близько 600 к.с. Він працює в парі з допоміжним електромотором потужністю 46 кВт (63 к.с.). Крутний момент (880 Нм) передається до всіх ведучих коліс через 9-ступінчастий "автомат".

Aurus Senat

Aurus Senat

carscoops.com

Aurus Senat

Aurus Senat

carscoops.com

Aurus Senat

Aurus Senat

carscoops.com

Aurus Senat

Aurus Senat

carscoops.com

Творці стверджують, що автомобіль масою понад 3 тонн здатний розганятися до першої "сотні" за 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена 250 км / ч. Ось тільки виникає питання, чи захочуть заможні росіяни витратити 280 тисяч доларів на "Аурус Сенат" або віддадуть перевагу розкішні лімузини західних виробників?

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Британії придумали, як зробити класичний Rolls-Royce електричним.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія
Теги
Rolls-Royce авто
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
На ЗИЛе такие авто на продажу не делали, только членам.
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фил филипыч
фил филипыч
упоротые не завидуйте)) создайте что то свое хотя бы отдаленно напоминающее это авто. или слабо, а сил хватает только обсирать ?))
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Ещё как захотят.Они платят за статус.Правильно,понты(статус) дороже денег.
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