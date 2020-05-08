Пограбування року: в Новій Зеландії злодії викрали майже 100 авто

Тоді як у Новій Зеландії діє жорсткий карантин на період епідемії COVID-19, група злодіїв викрала 97 автомобілів у місцевої прокатної компанії.

За інформацією BBC, коли більшість новозеландців була вдома, злодії зламали ворота компанії з прокату автомобілів Jucy в Окленді. На майданчику перебували сотні автомобілів із відчиненими дверима та ключами всередині. Це була легка здобич.

Більшість вкрадених машин були непримітними малолітражками jucy.com

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Протягом декількох днів злодії викрали 97 автомобілів. Більшість з них становили непримітні міські малолітражки, але частина вкрадених машин мала яскраве фірмове забарвлення. З огляду на все, у злодіїв не було чіткого плану, що робити з награбованим.

Мінівени Jucy вирізняються яскравим забарвленням – це зіграло з викрадачами злий жарт jucy.com

За словами одного з інспекторів поліції, підозри зумовила неадекватна поведінка на дорозі деяких водіїв, а також той факт, що всі ці машини належали прокатній фірмі Jucy. Незвичайні обставини затримання порушників ПДР дозволили припустити масову крадіжку.

Завдяки оперативній роботі поліції 85 авто вдалося повернути jucy.com

Внаслідок оперативних дій поліції за короткий час було виявлено 85 зі зниклих автомобілів, а також заарештовано 29 осіб. За словами керівника компанії Jucy Тіма Альпа, "це був серйозний удар по бізнесу, але, на щастя, люди згуртувалися, щоб допомогти, а поліція змогла знайти більшість автомобілів".

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США група підлітків викрала майже пів сотні авто.

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