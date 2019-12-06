Подушки-вбивці виявили у 1,4 мільйона авто

Компанія Takata повідомила про нові дефектах в вироблених нею подушках безпеки.

Як повідомляє Automotive News Europe, збанкрутілий виробник автокомпонентів Takata повідомив регулюючі органи США про необхідність відкликання ще 1,4 мільйона автомобілів через дефектні подушок безпеки. Виявлений виробничий брак вже призвів до смерті одного водія в Австралії і ще двом серйозних травм.

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З'ясувалося, що подушки можуть вбирати вологу, що призведе до їх розриву або неповне розкриття під час аварії, коментує в NHTSA. Цей дефект відзначений на подушках, випущених Takata в період з 1995 по 1999 рік.

Під загрозою опинилися моделі виробництва Audi, BMW, Honda, Mitsubishi і Toyota. Всього під масове відкликання потрапило близько 1,4 мільйона машин цих брендів.

Нагадаємо, що в 2015 році Takata визнала провину в фальсифікації результатів випробувань і приховуванні дефект подушок, що призвело до 16 смертей в світі і безлічі постраждалих. Врегулювання претензій з боку влади США обійшлися фірмі в 1 мільярд доларів. Найбільший відгук в історії галузі торкнувся понад 12 брендів і близько 50 мільйонів автомобілів. У 2017 році Takata була визнана банкрутом і викуплена китайської Key Safety Systems за 1,6 мільярда доларів.

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