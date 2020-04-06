Сотню за кожного коня: 740-сильний Audi оцінили в $75 тисяч

Німецьке тюнінг-ательє Abt, яке спеціалізується на модернізації продукції концерну VW, презентувало новий потужний універсал Audi RS6-R.

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Новинка виглядає набагато агресивніше, ніж заводська модель за рахунок ексклюзивного аеродинамічного обважування. До нього увійшли нові бампера, карбоновий передній спліттер, значний задній спойлер, широкі бічні спідниці і задній дифузор. Доповнюють картину карбонові корпуси дзеркал і 22-дюймові легкосплавні диски.

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Чотирьохлітровий V8 з подвійним турбонаддувом форсували з 600 до 740 к.с., а крутний момент виріс з 800 до 920 Нм. Це стало можливим завдяки установці нових більш продуктивних турбін, фірмового интеркуллера, перенастроювання ЕБУ і нової вихлопної системи. З таким арсеналом на спринт від 0 до 100 км/год універсалу буде потрібно 3,2 с (-0,4 с).

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Природно, що тільки тюнінгом двигуна в компанії не обійшлися. Від серійної машини новинку також відрізняють регульовані амортизатори і стабілізатори ABT, обробка салону з використанням шкіри та вуглепластика, фірмовий декор та інші деталі, проізванние підкреслити індивідуальність моделі.

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Всього компанія планує виготовити 125 примірників RS6-R. Вартість модернізації становить $75631, причому це без урахування "донорського" Audi RS6, ціна якого в Німеччині стартує з позначки $126900.

Audi RS6-R abt-sportsline.de

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Abt спільно з VW створила електричний Transporter.

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