Peugeot зміг випередити Tesla Model 3 і Porsche Taycan

На конкурсі "Автомобіль року в Європі" перемогу здобув Peugeot 208, який зміг випередити Tesla Model 3 і Porsche Taycan.
Як стало відомо OBOZREVATEL, названі переможці престижного конкурсу Car of The Year 2020 в Європі. Peugeot 208 підкорив журі конкурсу своїм сміливим дизайном і широким вибором силових агрегатів – він єдиний із конкурентів пропонує як двигуни внутрішнього згоряння, так і електричну версію.
Через коронавірус урочиста церемонія в Женеві відбулася в незвичайному форматі відеоконференції
media.peugeot.com
Журі конкурсу складалося з 60 членів з 23 країн, і більшість із них проголосувала за Peugeot 208. Новинка має яскраву нетривіальну зовнішність і новий салон, в якому реалізована фірмова концепція i-Cockpit з 3D-панеллю приладів.
Peugeot 208 приніс компанії 6-ту перемогу за всю історію конкурсу
media.peugeot.com
Peugeot 208 пропонує як моделі з ДВЗ, так і електричну версію. Зокрема, електрокар e-208 оснащений мотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) і максимальним крутним моментом 260 Нм, доступним відразу після старту. Літій-іонна батарея ємністю 50 кВт*год здатна забезпечити дальність пробігу до 340 км (WLTP) або 450 км – за циклом NEDC.
Peugeot 208 пропонується як із традиційними ДВЗ, так і в повністю електричній версії
media.peugeot.com
Для гетчбека доступні 3-циліндрові бензинові двигуни об'ємом 1,2 л потужністю 75, 100 і 130 к.с., які працюють в парі з 5/6-ступінчастою "механікою" або 8-ступінчастим "автоматом". Для дизельної 4-циліндрової версії 1,5 BlueHDi 100 пропонується 6-ступінчаста "механіка". Всі ДВЗ відповідають сучасним екологічним вимогам Євро 6d.
Peugeot 208
media.peugeot.com
Варто зазначити, що Peugeot входить у "трійку" брендів із найбільшою кількістю нагород в історії конкурсу "Автомобіль року" – завдяки новому Peugeot 208 на його рахунку є шість трофеїв. Цей вже 12-та міжнародна нагорода, завойована моделлю 208 з часу презентації в Європі.
Peugeot 208
media.peugeot.com
У трійці фіналістів конкурсу, крім Peugeot 208, ще два електромобілі – Tesla Model 3, який отримав друге місце, і Porsche Taycan – посів третю позицію за підсумками голосування журі. Нагадаємо, що торік перемогу здобув електричний кросовер Jaguar I-Pace.
Tesla Model 3 посів у рейтингу журі конкурсу 2-ге місце
tesla.com
Porsche Taycan увійшов до трійки лідерів конкурсу
press.porsche.com
Голоси серед семи фіналістів розподілилися так: Peugeot 208 (281), Tesla Model 3 (242), Porsche Taycan (222), Renault Clio (211), Ford Puma (209), Toyota Corolla (152) і BMW 1-Series (133).
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen представила оригінальний міський електромобіль вартістю 6000 євро.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".