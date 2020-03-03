Peugeot зміг випередити Tesla Model 3 і Porsche Taycan

На конкурсі "Автомобіль року в Європі" перемогу здобув Peugeot 208, який зміг випередити Tesla Model 3 і Porsche Taycan.

Як стало відомо OBOZREVATEL, названі переможці престижного конкурсу Car of The Year 2020 в Європі. Peugeot 208 підкорив журі конкурсу своїм сміливим дизайном і широким вибором силових агрегатів – він єдиний із конкурентів пропонує як двигуни внутрішнього згоряння, так і електричну версію.

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Журі конкурсу складалося з 60 членів з 23 країн, і більшість із них проголосувала за Peugeot 208. Новинка має яскраву нетривіальну зовнішність і новий салон, в якому реалізована фірмова концепція i-Cockpit з 3D-панеллю приладів.

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Peugeot 208 пропонує як моделі з ДВЗ, так і електричну версію. Зокрема, електрокар e-208 оснащений мотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) і максимальним крутним моментом 260 Нм, доступним відразу після старту. Літій-іонна батарея ємністю 50 кВт*год здатна забезпечити дальність пробігу до 340 км (WLTP) або 450 км – за циклом NEDC.

Peugeot 208 пропонується як із традиційними ДВЗ, так і в повністю електричній версії media.peugeot.com

Для гетчбека доступні 3-циліндрові бензинові двигуни об'ємом 1,2 л потужністю 75, 100 і 130 к.с., які працюють в парі з 5/6-ступінчастою "механікою" або 8-ступінчастим "автоматом". Для дизельної 4-циліндрової версії 1,5 BlueHDi 100 пропонується 6-ступінчаста "механіка". Всі ДВЗ відповідають сучасним екологічним вимогам Євро 6d.

Peugeot 208 media.peugeot.com

Варто зазначити, що Peugeot входить у "трійку" брендів із найбільшою кількістю нагород в історії конкурсу "Автомобіль року" – завдяки новому Peugeot 208 на його рахунку є шість трофеїв. Цей вже 12-та міжнародна нагорода, завойована моделлю 208 з часу презентації в Європі.

Peugeot 208 media.peugeot.com

У трійці фіналістів конкурсу, крім Peugeot 208, ще два електромобілі – Tesla Model 3, який отримав друге місце, і Porsche Taycan – посів третю позицію за підсумками голосування журі. Нагадаємо, що торік перемогу здобув електричний кросовер Jaguar I-Pace.

Tesla Model 3 посів у рейтингу журі конкурсу 2-ге місце tesla.com

Porsche Taycan увійшов до трійки лідерів конкурсу press.porsche.com

Голоси серед семи фіналістів розподілилися так: Peugeot 208 (281), Tesla Model 3 (242), Porsche Taycan (222), Renault Clio (211), Ford Puma (209), Toyota Corolla (152) і BMW 1-Series (133).

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