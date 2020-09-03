Peugeot показав новий 7-місний кросовер 5008

Сімейний кросовер Peugeot 5008, який розрахований на 7 пасажирів, зазнав глибокої модернізації. Тепер він схожий на представлений раніше Peugeot 3008.

У передній частині новий кросовер "Пежо 5008" отримав збільшену решітку радіатора з великою кількістю дрібних хромованих елементів. Передні фари отримали зовсім іншу форму, також під ними з'явилися вузькі вертикальні денні ходові вогні.

Ззаду змін менше – дизайнери злегка переробили оформлення бамперу та оновили графіку світлодіодних ліхтарів. Також варто відзначити новий набір колісних дисків і розширену палітру кольорів кузову: з'явилися нові відтінки червоного, синього, сріблястого кольорів.

Кросовер Peugeot 5008 пропонує місця для 7 осіб. Фото: Peugeot

Також модернізації піддали салон Peugeot 5008. Всередині з'явилися оновлений 12,3-дюймовий цифровий щиток приладів і збільшений до 10 дюймів монітор інформаційно-розважального комплексу.

Двигуни Peugeot 5008:

бензиновий 1,2 л (130 к.с.)

бензиновий 1,6 л (180 к.с.)

дизель 1,5 л (130 к.с.)

дизель 2 л (180 к.с.)

Також очікується поява двох гібридних модифікацій потужністю 225 і 300 к.с. У продаж новий французький кросовер вирушить до кінця 2020 року.

У салоні з'явилося нове обладнання. Фото: Peugeot

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