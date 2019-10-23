Перший електромобіль Мазда — ефектний дизайн і спортивний характер

Перший електромобіль японського бренду — Mazda MX-30 — дебютував на автосалоні в Токіо. Автомобіль виглядає стильно і незвично.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Mazda MX-30 стане першим серійним EV компанії, на який покладають великі надії. Тепер новинка з'явилася перед публікою.

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Електричний кросовер Мазда МХ-30 2020 виконаний в актуальному стилі бренду, але виглядає більш строго. На автошоу показали автомобіль з двоколірним кузовом: основний білий окрас поєднується з сріблястими стійками і дахом.

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Варто звернути увагу на розпашні двері — схоже рішення було застосовано на досить популярному свого часу спорткарі Mazda RX-8, виробництво якого припинили в 2012 році.

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Інтер'єр зробили простим, лаконічним і стильним. Горизонтальний характер передньої панелі підкреслюється "підвішеною" центральною консоллю. Увагу також привертає пробкове оздоблення — дуже незвично.

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Перший електромобіль Mazda оснащений одним електромотором потужністю 143 к.с. і 265 Нм крутного моменту. Запас ходу, який забезпечувається батареєю на 35,5 кВтг, не оголосили. Очікується, що він складе близько 200 км, чого повинно вистачити міським жителям.

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Електромобіль Mazda MX-30 www.mazda.com

Крім того, в компанії пообіцяли спортивний характер керованості нового кросовера. Заінтригували!

У виробництво Mazda MX-30 2020 вирушить в наступному році. Ціни оголосять пізніше.

OBOZREVATEL вже розповідав про те, що сегмент електромобілів стає дедалі більше. Найближчим часом ми побачимо ще більше новинок:

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