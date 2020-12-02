Перше фото нової Lada Niva з'явилося у мережі

АвтоВАЗ готується презентувати нове покоління позашляховика Lada Niva, а перше зображення новинки вже просочилася у мережу.

Перше фото новинки опублікував портал Drom. За інсайдерською інформацією, це реальне зображення зразків з дослідно-промислової партії.

На фото автомобіль представлений у позашляховому виконанні зі шноркелем і масивним пластиковим обвісом по периметру кузова. Дизайн передньої частини новинки нагадує Toyota RAV4 останнього покоління, но далі передньої стійки проглядається впізнаваний силует звичайної Lada Niva.

Нагадаємо, що Lada Niva випускалася на спільному підприємстві GM-Avtovaz в Тольятті з 2002 року і продавалася під маркою Chevrolet. Після переходу СП під повний контроль АвтоВАЗу у грудні 2019 року, від використання американського бренду довелося відмовитися. У липні підприємство приступило до серійного виробництва Niva з емблемою Lada.

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