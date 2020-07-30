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Переплутав бензин з дизелем на АЗС: що робити

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
1,7 т.
Автомобіль можна серйозно пошкодити, якщо переплутати паливо

Автомобіль можна серйозно пошкодити, якщо переплутати паливо.

Якщо бензиновий двигун заправити дизельним паливом (або навпаки), нічого доброго з цього не вийде. Однак автомобіль можна врятувати, якщо діяти швидко.

Як повідомляє First Gear, в ситуації, що склалася, головне – не заводити двигун. Необхідно скористатися послугами евакуатора, щоб на СТО фахівці промили паливну систему і замінили фільтри. У цьому випадку вдасться відбутися найменшими витратами.

Якщо автомобіль вже завели, але в баку залишилася достатня кількість правильного пального, а двигун працював недовго, можливо, вдасться також обмежитися промиванням паливної системи та заміною фільтрів.

У разі, коли автомобіль якийсь час пропрацював на помилковому паливі, ремонт виявиться найбільш дорогим. Ймовірно, заміні підлягає паливна система і керуюча електроніка, що є суттєвою частиною ключових систем будь-якого автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про забавний курйоз: п'яний працівник АЗС переплутав паливо і неправильно заправив дорогий Porsche.

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