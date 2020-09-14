Патрульна поліція почала штрафувати за 3D-номери на авто

В Україні почали штрафувати власників автомобілів, які використовують 3D-номера на авто, що стали популярними останнім часом. Зокрема, нещодавно відповідну постанову склали на власника BMW X5 в Закарпатті.

Як йдеться на сторінці патрульної поліції Закарпатській області в Facebook, екіпаж мукачівських патрульних оштрафував водія за 3D-номери, оскільки вони не відповідають державним стандартам.

"Нагадуємо, що номерні знаки на транспортному засобі повинні відповідати встановленим вимогам ДСТУ. Тому, якщо ваше авто обладнане таким 3D-аксесуаром –замініть його на номери, виготовлені відповідно до державних стандартів (Пункт 4.3 ДСТУ 3650: 2019)", – підкреслили в відомстві.

Відзначимо, що розмір штрафу за керування транспортним засобом з номерним знаком, який не відповідає вимогам, становить 170 грн. При повторному правопорушенні протягом року штраф збільшиться до 255 гривень або ж водія відправлять на громадські роботи терміном від 30 до 40 годин.

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