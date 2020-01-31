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31 січня • оновлено в 16:38
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"Парова машина": польські дизайнери здивували епатажним G-Class

1.1т
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Тюнінгове ательє Carlex Design представило сміливий і екстравагантний проект Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition".

На своїй сторінці в Facebook польські дизайнери показали своє чергове дітище. На цей раз натхнення творці черпали в популярному жанрі стімпанк. Варто сказати, що кожне нове творіння ательє Carlex Design кидає виклик звичним уявленням про автомобільний тюнінг.

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

За словами майстрів ательє, на виготовлення новинки було витрачено понад 5 тисяч людино-годин. У дизайні авто активно використовується бронзовий колір, який вдало контрастує з класичним чорним кузовом.

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Особливо ефектно виглядає дах, прикрашений химерним малюнком. Не менш виразно виглядає чохол запасного колеса.

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Але найдивнішим в цьому автомобілі є салон. Оздоблення інтер'єру виконана зі шкіри та алькантари, а численні декоративні елементи в стилі стімпанк виконані в бронзовому кольорі.

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Carlex Design планує виготовити 10 екземплярів Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition" для заможних колекціонерів. Вартість новинки не повідомляється.

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

Mercedes-AMG G63 "Steampunk Edition"

facebook.com/CarlexDesign/

Як писав раніше OBOZREVATEL, італійські дизайнери відзначили ювілей "Бетмена" яскравим концептом.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Польща
Теги
тюнінг позашляховик новини авто Mercedes-Benz
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