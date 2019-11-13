Парковка за 130 гривень і платний в'їзд до центру: які зміни чекають Київ

Платний в'їзд до центру Києва й висока вартість парковки – дієві заходи для розвантаження столичних доріг та поліпшення екології в місті.

Про це в інтерв'ю Сегодня розповів радник мера Максим Бахматов. Чиновник вважає, що дороги столиці перевантажені транспортними засобами. Це створює проблему для містян, негативно впливає на кількість вільних паркувальних місць і погіршує якість повітря.

Радник мера Києва вважає, що центральні столичні дороги перевантажені транспортом

"Якщо ти хочеш паркуватися на Бессарбці, то, будь ласкавий, заплати 2, 3 або 5 євро на годину! Бессарабка не є тим місцем, куди кияни приїжджають щодня. Кинути тут машину на 10-15 хвилин – це вже серйозні проблеми для інших учасників дорожнього руху", – заявив Бахматов.

Крім того, радник мера вважає, що Київ переповнений транзитним транспортом, для якого перетин центральних районів столиці зовсім не є обов'язковим: "І навіщо їхати на Бессарабку автомобілю з Житомира, якщо на лівий берег столиці можна добратися зовсім іншим маршрутом, минаючи центр? Проїзд центральними вулицями Києва має жорстко обмежуватися: платним в'їздом, високою вартістю паркування або взагалі бути закритим у парні чи непарні числа".

Платний в'їзд в центр Києва і дорога парковка можуть сприяти покращенню екології міста

За словами Бахматова, застосувати на практиці варто всі варіанти, але з часом можна залишити тільки найбільш ефективні. Також існує проблема перевищення швидкості в столиці: "Щоб було більш зрозуміло – 66% киян пересуваються з порушенням швидкісного режиму, а деякі взагалі літають на швидкості 200 км/год. Таких за добу набереться понад 20 осіб. Всім вам, мої любі друзі, передадуть "листи щастя". А з 1 січня вже й конкретні штрафи, а потім і виконавча служба, якщо не будете платити, і завершиться все це вилученням майна", – підсумував чиновник.

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