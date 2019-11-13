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13 листопада • оновлено в 16:43
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Парковка за 130 гривень і платний в'їзд до центру: які зміни чекають Київ

1.3т
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Платний в'їзд до центру Києва й висока вартість парковки – дієві заходи для розвантаження столичних доріг та поліпшення екології в місті.

Про це в інтерв'ю Сегодня розповів радник мера Максим Бахматов. Чиновник вважає, що дороги столиці перевантажені транспортними засобами. Це створює проблему для містян, негативно впливає на кількість вільних паркувальних місць і погіршує якість повітря.

Радник мера Києва вважає, що центральні столичні дороги перевантажені транспортом

Радник мера Києва вважає, що центральні столичні дороги перевантажені транспортом

"Якщо ти хочеш паркуватися на Бессарбці, то, будь ласкавий, заплати 2, 3 або 5 євро на годину! Бессарабка не є тим місцем, куди кияни приїжджають щодня. Кинути тут машину на 10-15 хвилин – це вже серйозні проблеми для інших учасників дорожнього руху", – заявив Бахматов.

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Крім того, радник мера вважає, що Київ переповнений транзитним транспортом, для якого перетин центральних районів столиці зовсім не є обов'язковим: "І навіщо їхати на Бессарабку автомобілю з Житомира, якщо на лівий берег столиці можна добратися зовсім іншим маршрутом, минаючи центр? Проїзд центральними вулицями Києва має жорстко обмежуватися: платним в'їздом, високою вартістю паркування або взагалі бути закритим у парні чи непарні числа".

Платний в'їзд в центр Києва і дорога парковка можуть сприяти покращенню екології міста

Платний в'їзд в центр Києва і дорога парковка можуть сприяти покращенню екології міста

За словами Бахматова, застосувати на практиці варто всі варіанти, але з часом можна залишити тільки найбільш ефективні. Також існує проблема перевищення швидкості в столиці: "Щоб було більш зрозуміло – 66% киян пересуваються з порушенням швидкісного режиму, а деякі взагалі літають на швидкості 200 км/год. Таких за добу набереться понад 20 осіб. Всім вам, мої любі друзі, передадуть "листи щастя". А з 1 січня вже й конкретні штрафи, а потім і виконавча служба, якщо не будете платити, і завершиться все це вилученням майна", – підсумував чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на відео українські спортсмени покарали героя парковки.

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Новини автосвіту Автоновини України
Місце
Україна Київ
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авто новини парковка штрафы
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Гоша Злой
Гоша Злой
а Подол ( историческая часть) - центр? тогда уберите поток машин со спальных районов через Подол и центр) дороги проектировались в послевоенные годы, когда машин не было вообще у народа а теперь по 2 на семью плюс понаехавшие..)
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