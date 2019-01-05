Війна на дорогах: в Україні запропонували жорсткіше взятися за пішоходів

Покарання пішоходам за порушення ПДР необхідно посилити. Сьогоднішні штрафи ніяк не впливають на їх поведінку на дорозі.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив автоюрист Денис Конюшко. За його словами, проблема в тому, що сьогодні існує популярна думка, нібито пішоходи взагалі не несуть ніякої відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

"Але це не так. Пішоходи – це такі ж учасники дорожнього руху. Тільки відповідальність там просто смішна – 51 гривня за перехід в недозволеному місці. А ми все розуміємо, яку страшну ДТП цей пішохід може спровокувати", – обурився Конюшко.

Він підкреслив, що не можна обмежитися тільки збільшенням розмірів штрафів для пішоходів. Одночасно з цим потрібно ввести дієву систему виконання цього покарання.

ДТП

"Оскільки у нас зараз виписують штрафи на пішоходів, а цей протокол потім йде в МВС просто як статистика. І людина на наступний день вже і забула, що на неї виписували якийсь там протокол", – підсумував автоюрист.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України зі скандалом провалила голосування законопроекту, який повинен був посилити штрафи за непристебнуті ремені безпеки. За цей документ проголосували всього 185 депутатів.

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