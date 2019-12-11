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11 грудня • оновлено в 20:01
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Особливу BMW E30 оцінили дорожче нової BMW 7

900
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BMW 3-Series в кузові E30 має багато шанувальників. Нещодавно у продажу з'явилася особлива версія цього авто, яка на 100% може зацікавити кожного з них! Щоправда, коштує вона недешево ...

Йдеться про спортивне купе M3 E30 Sport Evolution. Як з'ясував OBOZREVATEL, всього було побудовано 600 штук таких авто, причому випуск машини був обмежений лише одним роком – 1990-м. І ось якраз один з цих ексклюзивів зараз виставлений на продаж у Німеччині.

BMW M3 E30 за 134 900 євро

BMW M3 E30 за 134 900 євро

AutoScout24

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У автомобіля низький пробіг та відмінний стан. Як сказано в оголошенні, за всі роки він наїздив лише 91 400 кілометрів і, за словами дилерів, знаходиться у відмінному стані. І фотографії це підтверджують: чорний спортивний Evo сяє як новий, у нього бездоганний зовнішній вигляд як усередині, так і ззовні.

BMW M3 E30 за 134 900 євро

BMW M3 E30 за 134 900 євро

AutoScout24

BMW M3 E30 за 134 900 євро

BMW M3 E30 за 134 900 євро

AutoScout24

Свого часу Sport Evolution став кульмінацією серії E30. Автомобіль оснащувався чотирициліндровим 2,5-літровим двигуном потужністю 238 к.с. (Для порівняння, у звичайної "тридцятки" був 195-сильний мотор на 2,3 л) і комплектувався аеродинамічним обвісом з переднім та заднім спойлерами. Крім того, у нього були полегшені колеса, більш міцна гальмівна система та занижена на 10 мм підвіска.

BMW M3 E30 за 134 900 євро

BMW M3 E30 за 134 900 євро

AutoScout24

В інтер'єрі BMW M3 E30 Sport Evolution також спортивний: тут встановлені ковшоподібні сидіння, ремені червоного кольору, кермо із замшевою обмоткою. Той, хто сідає в це авто, безперечно відчує себе гонщиком.

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BMW M3 E30 за 134 900 євро

BMW M3 E30 за 134 900 євро

AutoScout24

З огляду на те, що будо сказано вище, не варто дивуватися, що машину оцінили відповідним чином: у 134 900 євро. Для порівняння, це на 12 000 євро більше, ніж просять за нову BMW 7-Series у топовій комплектації.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, на продаж виставили невідомий Mercedes W140 – з заводським двигуном 7.0 V12.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто BMW б/к автомобіль
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