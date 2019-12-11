Особливу BMW E30 оцінили дорожче нової BMW 7

BMW 3-Series в кузові E30 має багато шанувальників. Нещодавно у продажу з'явилася особлива версія цього авто, яка на 100% може зацікавити кожного з них! Щоправда, коштує вона недешево ...

Йдеться про спортивне купе M3 E30 Sport Evolution. Як з'ясував OBOZREVATEL, всього було побудовано 600 штук таких авто, причому випуск машини був обмежений лише одним роком – 1990-м. І ось якраз один з цих ексклюзивів зараз виставлений на продаж у Німеччині.

BMW M3 E30 за 134 900 євро AutoScout24

У автомобіля низький пробіг та відмінний стан. Як сказано в оголошенні, за всі роки він наїздив лише 91 400 кілометрів і, за словами дилерів, знаходиться у відмінному стані. І фотографії це підтверджують: чорний спортивний Evo сяє як новий, у нього бездоганний зовнішній вигляд як усередині, так і ззовні.

BMW M3 E30 за 134 900 євро AutoScout24

BMW M3 E30 за 134 900 євро AutoScout24

Свого часу Sport Evolution став кульмінацією серії E30. Автомобіль оснащувався чотирициліндровим 2,5-літровим двигуном потужністю 238 к.с. (Для порівняння, у звичайної "тридцятки" був 195-сильний мотор на 2,3 л) і комплектувався аеродинамічним обвісом з переднім та заднім спойлерами. Крім того, у нього були полегшені колеса, більш міцна гальмівна система та занижена на 10 мм підвіска.

BMW M3 E30 за 134 900 євро AutoScout24

В інтер'єрі BMW M3 E30 Sport Evolution також спортивний: тут встановлені ковшоподібні сидіння, ремені червоного кольору, кермо із замшевою обмоткою. Той, хто сідає в це авто, безперечно відчує себе гонщиком.

BMW M3 E30 за 134 900 євро AutoScout24

З огляду на те, що будо сказано вище, не варто дивуватися, що машину оцінили відповідним чином: у 134 900 євро. Для порівняння, це на 12 000 євро більше, ніж просять за нову BMW 7-Series у топовій комплектації.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, на продаж виставили невідомий Mercedes W140 – з заводським двигуном 7.0 V12.

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