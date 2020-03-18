Opel готує недорогий електричний кросовер

Компанія Opel проводить дорожні випробування кроссовера Mokka нового покоління.

Про це повідомляє портал Carscoops. Після переходу компанії Opel "під крило" Group PSA, кросовер Mokka X стане наступною моделлю бренду, яка буде побудована на загальній платформі альянсу.

Opel Mokka 2021 carscoops.com

Компактний кросовер отримає платформу PSA EMP1, яка вже використовується на моделях Opel Corsa, Peugeot 208 і DS 3 Crossback.

Opel Mokka 2021 carscoops.com

Як і побратими по концерну, автомобіль буде пропонуватися з бензиновим, дизельним і електричним приводом. За інсайдерською інформацією, Mokka X надійде в продаж в нинішньому році, а презентація новинки відбудеться ближче до осені.

Opel Mokka 2021 carscoops.com

Електричні компоненти автомобіль успадкує від DS3 Crossback E-Tense, який оснащується 136-сильним (100 кВт) мотором, здатним розвивати крутний момент 260 Нм. Літій-іонна батарея ємністю 50 кВтг, що підтримує швидку зарядку, дозволить подолати без зупинки більше 300 км. На розгін від 0 до 100 км/год кросоверу потрібно 8,7 секунди.

Opel Mokka 2021 carscoops.com

Навіть з камуфляжем видно, що Mokka отримає новий дизайн. Не менш радикально буде змінений салон новинки. Очікується, що в якості опції буде запропонована цифрова приладова панель і просунута мультимедійна система. Крім того, нове покоління Opel Mokka не матиме букви "Х" у назві.

Opel Mokka X дебютувала в 2012 році, а в 2016 піддалася модернізації і рестайлінгу opel.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Opel влаштувала розпродаж електромобілів.

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