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18 березня • оновлено в 17:24
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Opel готує недорогий електричний кросовер

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Компанія Opel проводить дорожні випробування кроссовера Mokka нового покоління.

Про це повідомляє портал Carscoops. Після переходу компанії Opel "під крило" Group PSA, кросовер Mokka X стане наступною моделлю бренду, яка буде побудована на загальній платформі альянсу.

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021

carscoops.com

Компактний кросовер отримає платформу PSA EMP1, яка вже використовується на моделях Opel Corsa, Peugeot 208 і DS 3 Crossback.

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021

carscoops.com

Як і побратими по концерну, автомобіль буде пропонуватися з бензиновим, дизельним і електричним приводом. За інсайдерською інформацією, Mokka X надійде в продаж в нинішньому році, а презентація новинки відбудеться ближче до осені.

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021

carscoops.com

Електричні компоненти автомобіль успадкує від DS3 Crossback E-Tense, який оснащується 136-сильним (100 кВт) мотором, здатним розвивати крутний момент 260 Нм. Літій-іонна батарея ємністю 50 кВтг, що підтримує швидку зарядку, дозволить подолати без зупинки більше 300 км. На розгін від 0 до 100 км/год кросоверу потрібно 8,7 секунди.

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021

carscoops.com

Навіть з камуфляжем видно, що Mokka отримає новий дизайн. Не менш радикально буде змінений салон новинки. Очікується, що в якості опції буде запропонована цифрова приладова панель і просунута мультимедійна система. Крім того, нове покоління Opel Mokka не матиме букви "Х" у назві.

Opel Mokka X дебютувала в 2012 році, а в 2016 піддалася модернізації і рестайлінгу

Opel Mokka X дебютувала в 2012 році, а в 2016 піддалася модернізації і рестайлінгу

opel.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Opel влаштувала розпродаж електромобілів.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швеція
Теги
електромобілі кросовер позашляховик Opel DS Peugeot новини авто
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