Одне з найвизначніших авто СРСР продають за ціною нового S-Class

У російському місті Уфа виставили на продаж одне з найбільш знакових авто СРСР – таксомоторну ГАЗ-24-01 "Волга". За автомобіль 1981 року випуску просять досить внушаючу суму.

Машину оцінили у 76 100 доларів – для порівняння, майже таких самих грошей коштує новий Mercedes-Benz S-Class у базовій комплектації. Настільки висока ціна пояснюється тим, що це єдина "двадцять четвірка" з шашечками, яка знаходиться не в музеї, а в приватних руках.

ГАЗ-24 з таксі за 76 100 доларів auto.ru

Пробіг Волги становить 74 500 км – не сказати, що це мало, хоча у машини є ряд відвертих достоїнств. Вона досі знаходиться у відмінному стані, не була в ДТП, відповідно не фарбувалася і не ремонтувалася. Крім того, деталі автомобіля досі мають пломбування таксопарку від 1981 року а в оснащення входить оригінальний лічильник, рація "Лён-В"та шашечки на даху.

ГАЗ-24 з таксі за 76 100 доларів auto.ru

Незважаючи на те, що у автомобіля сучасні номери, власник також обіцяє віддати в комплекті старі радянські держзнаки. Що цікаво, на цій Волги можна таксувати ще 5 років – для цього є відповідна ліцензія.

Як було там не було, але ціна на автомобіль відверто завищена. За такі гроші Волгу можна продати хіба що у США (та й то, не факт), де ринок ретро автомобілів високо цінується і знаходиться у розвиненому стані.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Харкові був виявлений 32-річний Москвич без пробігу.

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