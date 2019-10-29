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29 жовтня • оновлено в 15:41
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Нову Skoda Octavia запросили на пленер

1.1т Читати матеріал російською

За тиждень до офіційної презентації, універсал Skoda Octavia став арт-об'єктом.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Трьом молодим художникам запропонували створити свої полотна, надихаючись виглядом нового універсала Skoda Octavia Combi. Для цього художників запросили в мальовничу італійську провінцію, де і відбувся унікальний пленер (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

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Навіть захисний камуфляж, який приховує від сторонніх очей реальний вигляд новинки, не завадив талановитим молодим майстрам створити оригінальні художні роботи. Кожен з них побачив в образі Skoda Octavia щось особливе, що надихнуло на творчість.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий кросовер Skoda буде конкурувати з Renault Duster.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Італія
Тег
Skoda
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