Нову Kia Optima 2020 відмовилися продавати таксистам

Компанія Kia представила у себе на батьківщині, у Південній Кореї, нове покоління ліфтбека K5, який на глобальному ринку продається під ім'ям Optima.

Як стало відомо OBOZREVATEL, окрім дебюту самого авто, публіку чекав ще один сюрприз – зміни в моделі продажу новинки.

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Річ у тім, що в Південній Кореї Kia Optima вже колишнього покоління "йде" не тільки для потреб загального ринку: машину також випускають у версії для таксопарків. Причому це досить хороший "шматок доходу": на версії з "шашечками" доводиться до 40% обсягу усіх "Оптим", що випускаються. Багато хто вважав, що так буде і далі, однак нове покоління автомобіля вирішили не випускати для потреб таксі.

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Причина такого рішення – імідж моделі. Оскільки ліфтбек став міцно асоціюватися саме з автомобілем таксі, він відверто набрид громадянам,внаслідок чого його стали рідше купувати на звичайному ринку. І щоб врятувати репутацію моделі у цілому, в керівництві компанії вирішили, що для таксистів компанія краще буде і далі випускати стару Kia Optima, а її наступник відправиться суто до дилерів.

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Ще цікава деталь – за твердженням одного з південнокорейських ЗМІ, Kia вирішила відмовитися від імені Optima: нібито в інших країнах автомобіль також буде продаватися під назвою K5. Однак ця інформація поки нічим не підкріплена.

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Про саму ж Kia Optima 2020 ми вже розповідали детально. Коротенько відзначимо, що зі зміною поколінь автомобіль став довшим та ширшим (але при цьому нижчим), отримав новий дизайн, оптику, а також версію з заводським ГБО (в цілому ж моторна гамма автомобіля представлена 2,0-літровим "атмосферником" (160 к.с.), 1,6-літровим турбомотором (180 сил) та 2,0-літровим двигуном LPi (146 к.с.), який працює на пропан-бутан (зрідженому газі).

У Південній Кореї новинка вже надійшла у продаж, там ціна Kia Optima 2020 становить від 17,4 тисячі доларів США. На інших ринках автомобіль з`явиться ближче до середини наступного року.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, на паркінгу був виявлений дивом уцілілий електромобіль 1990-х років випуску.

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