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13 грудня • оновлено в 19:09
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Нову Kia Optima 2020 відмовилися продавати таксистам

1.9т
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Компанія Kia представила у себе на батьківщині, у Південній Кореї, нове покоління ліфтбека K5, який на глобальному ринку продається під ім'ям Optima.

Як стало відомо OBOZREVATEL, окрім дебюту самого авто, публіку чекав ще один сюрприз – зміни в моделі продажу новинки.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

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Річ у тім, що в Південній Кореї Kia Optima вже колишнього покоління "йде" не тільки для потреб загального ринку: машину також випускають у версії для таксопарків. Причому це досить хороший "шматок доходу": на версії з "шашечками" доводиться до 40% обсягу усіх "Оптим", що випускаються. Багато хто вважав, що так буде і далі, однак нове покоління автомобіля вирішили не випускати для потреб таксі.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Причина такого рішення – імідж моделі. Оскільки ліфтбек став міцно асоціюватися саме з автомобілем таксі, він відверто набрид громадянам,внаслідок чого його стали рідше купувати на звичайному ринку. І щоб врятувати репутацію моделі у цілому, в керівництві компанії вирішили, що для таксистів компанія краще буде і далі випускати стару Kia Optima, а її наступник відправиться суто до дилерів.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

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Ще цікава деталь – за твердженням одного з південнокорейських ЗМІ, Kia вирішила відмовитися від імені Optima: нібито в інших країнах автомобіль також буде продаватися під назвою K5. Однак ця інформація поки нічим не підкріплена.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Про саму ж Kia Optima 2020 ми вже розповідали детально. Коротенько відзначимо, що зі зміною поколінь автомобіль став довшим та ширшим (але при цьому нижчим), отримав новий дизайн, оптику, а також версію з заводським ГБО (в цілому ж моторна гамма автомобіля представлена 2,0-літровим "атмосферником" (160 к.с.), 1,6-літровим турбомотором (180 сил) та 2,0-літровим двигуном LPi (146 к.с.), який працює на пропан-бутан (зрідженому газі).

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У Південній Кореї новинка вже надійшла у продаж, там ціна Kia Optima 2020 становить від 17,4 тисячі доларів США. На інших ринках автомобіль з`явиться ближче до середини наступного року.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, на паркінгу був виявлений дивом уцілілий електромобіль 1990-х років випуску.

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Автор
Валентин Петров
Теги
електромобілі Kia
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