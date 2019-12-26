Новорічну ялинку розігнали до 290 км/год: приголомшливе відео

У компанії Hennessey Performance встановили незвичайний рекорд швидкості... новорічної ялинки.

Як стало відомо OBOZREVATEL, тюнінгових справ майстри з Hennessey Performance розігнали Jeep з новорічною ялинкою до рекордної швидкості – 181 миль/год (291,22 км/год). Незвичайний рекорд відбувся 23 грудня на закритому полігоні в Техасі. А в ролі упряжки Санти Клауса виступав 1000-сильний Jeep Trackhawk.

Jeep Trackhawk hennesseyperformance.com

Jeep Trackhawk hennesseyperformance.com

Jeep Trackhawk hennesseyperformance.com

Команда Hennessey Performance вітає всіх з Різдвом і Новим роком і пропонує подивитися відеоролик із ефектним відео рекорду:

Як писав раніше OBOZREVATEL, Jeep "прокачали" до 1000 кінських сил.

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