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8 травня • оновлено в 17:56
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Новий VW Golf перетворили на позашляховик. Фото

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Восьме покоління Volkswagen Golf – нова машина, до якої ми вже звикли. Гольф, як завжди, виявився дуже впізнаваним нуднуватим авто. Саме час згадати про VW Golf Country.

Ця модель з'явилася в 1989 році та являла собою глибоко модифіковану позашляхову модифікацію Фольксваген Гольф. Повний привід, дорожній просвіт у 21 см і великі колеса – автомобіль відмінно підготувався до важких умов.

Новий VW Golf Country 2020

Новий VW Golf Country 2020

kolesa.ru

Тепер художник вирішив повернути до життя незвичайну модель, але на базі нового Golf. Гетчбек тепер знову виглядає як справжній позашляховик. З'явився пластиковий обвіс з незабарвленими елементами та сріблястим захистом, великі колеса і чіпкі покришки.

Новий VW Golf Country 2020

Новий VW Golf Country 2020

kolesa.ru

Volkswagen Golf 2020

Volkswagen Golf 2020

kolesa.ru

Чого такому незвичайному Volkswagen Golf не вистачає – так це запасного колеса, встановленого на кормі. В оригінального Country такий важливий елемент був. Проте з'явився багажник на даху, що точно було б у нагоді мандрівникам і любителям забратися на своїй машині в серйозне бездоріжжя.

Оригінальний VW Golf Country

Оригінальний VW Golf Country

wheelsage.org

Оригінальний VW Golf Country

Оригінальний VW Golf Country

wheelsage.org

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Volkswagen готує свій найдешевший електромобіль з ціною менше 20 000 євро.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто кросовер позашляховик Volkswagen
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