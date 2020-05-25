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25 травня • оновлено в 10:57
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Новий VW Golf отримав версію універсал

2.4т
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Найближчим часом відбудеться прем'єра нового представника восьмий генерації бестселера VW Golf. Про це повідомляє портал Carscoops.

А поки на дорогах Німеччини можна зустріти прототипи новинки, причому, абсолютно без камуфляжу.

2021 Volkswagen Golf Variant

2021 Volkswagen Golf Variant

carscoops.com

Новий універсал Golf VIII дуже нагадує колишнє покоління універсала, а від нового успадкував дизайн передньої частини кузова. Якщо уважно придивитися до задніх ліхтарів, то можна здогадатися, що вони покриті стрічкою, призначеної для маскування їх форми і малюнка. Номерний знак перемістився з бампера на задні двері.

2021 Volkswagen Golf Variant

2021 Volkswagen Golf Variant

carscoops.com

Інтер'єр буде ідентичний хетчбеку нового покоління і отримає аналогічну компоновку приладової панелі, з великим інформаційно-розважальним екраном, розташованим по центру. Триспицеве багатофункціональний кермо, зовнішнє освітлення, мініатюрний важіль АКП і все інше збережеться без змін. Єдиною відмінністю буде збільшення місця для задніх пасажирів і значно більш місткий багажник, що зробить новинку зручним і практичним вибором для сім'ї.

2021 Volkswagen Golf Variant

2021 Volkswagen Golf Variant

carscoops.com

Лінійка двигунів також перейде на універсал без змін. Нагадаємо, що хетчбек оснащується 1,0-, 1,5- і 2,0-літровими бензиновими моторам і 2,0-літровим дизельним двигуном. Очікується, що в числі модифікацій буде "заряджена" версія Golf R. В її арсеналі буде 2,0-літровий мотор потужністю близько 330 к.с., повний привід 4Motion і роботизована коробкою передач з подвійним зчепленням.

2021 Volkswagen Golf Variant

2021 Volkswagen Golf Variant

carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen готує нове покоління кросовера Tiguan.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
Volkswagen авто новини нові авто
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