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24 жовтня • оновлено в 13:38
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Новий VW Golf 2020 повністю розсекречений: з'явилися офіційні фото

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Несподівано дизайн Volkswagen Golf 2020 модельного року був розсекречений на офіційних фото, які опинилися в Мережі.

Про це повідомляє CarScoops з посиланням на Motor Elpais. Прем'єра Фольксваген Гольф 8 покоління відбудеться сьогодні ж, 24 жовтня, але ми вже можемо вивчити дизайн новинки.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Новини
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Як і очікувалося, зовнішність моделі вийшла еволюційної без різких одкровень, але тут досить деталей, завдяки яким новинку легко відрізнити від попередника.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Силует дуже впізнаваний, але все лінії і ребра жорсткості стали більш вираженими. Увагу привертає нова головна оптика незвичайної форми і бампер з широким повітрозабірником.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Позаду — інші ліхтарі і бампер, також варто відзначити складну форму багажного отвору. Назва моделі тепер розташовується посередині під емблемою VW, яка, до речі, теж нова — плоска і витончена. Надалі її отримають всі нові автомобілі бренду.

VW Golf GTE 2020

VW Golf GTE 2020

vw.com

На фото видно і плагін-гібридний VW Golf GTE — його обвіс трохи відрізняється від інших модифікацій — навіть малюнок решітки повітрозабірника змінили. Однак найбільш характерним елементом гібрида є люк зарядки в передньому крилі.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Інтер'єр — дійсно нове місце. Цифровий щиток приладів і великий екран мультимедійної системи укупі з мінімальною кількістю фізичних перемикачів створюють дуже технологічну атмосферу.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Відомо, що новий VW Golf 8 в якості базового мотора отримає трициліндровий двигун об'ємом 1 л. Також очікуються бензинові агрегати на 1,5-2 л і дизелі об'ємом 2 л. Volkswagen Golf GTI 2020 отримає 232-сильну установку, а більш потужний Golf R запропонує 325 к.с.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
авто Volkswagen новини
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