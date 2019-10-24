Новий VW Golf 2020 повністю розсекречений: з'явилися офіційні фото

Несподівано дизайн Volkswagen Golf 2020 модельного року був розсекречений на офіційних фото, які опинилися в Мережі.

Про це повідомляє CarScoops з посиланням на Motor Elpais. Прем'єра Фольксваген Гольф 8 покоління відбудеться сьогодні ж, 24 жовтня, але ми вже можемо вивчити дизайн новинки.

VW Golf 2020 vw.com

Як і очікувалося, зовнішність моделі вийшла еволюційної без різких одкровень, але тут досить деталей, завдяки яким новинку легко відрізнити від попередника.

VW Golf 2020 vw.com

Силует дуже впізнаваний, але все лінії і ребра жорсткості стали більш вираженими. Увагу привертає нова головна оптика незвичайної форми і бампер з широким повітрозабірником.

VW Golf 2020 vw.com

Позаду — інші ліхтарі і бампер, також варто відзначити складну форму багажного отвору. Назва моделі тепер розташовується посередині під емблемою VW, яка, до речі, теж нова — плоска і витончена. Надалі її отримають всі нові автомобілі бренду.

VW Golf GTE 2020 vw.com

На фото видно і плагін-гібридний VW Golf GTE — його обвіс трохи відрізняється від інших модифікацій — навіть малюнок решітки повітрозабірника змінили. Однак найбільш характерним елементом гібрида є люк зарядки в передньому крилі.

VW Golf 2020 vw.com

Інтер'єр — дійсно нове місце. Цифровий щиток приладів і великий екран мультимедійної системи укупі з мінімальною кількістю фізичних перемикачів створюють дуже технологічну атмосферу.

VW Golf 2020 vw.com

Відомо, що новий VW Golf 8 в якості базового мотора отримає трициліндровий двигун об'ємом 1 л. Також очікуються бензинові агрегати на 1,5-2 л і дизелі об'ємом 2 л. Volkswagen Golf GTI 2020 отримає 232-сильну установку, а більш потужний Golf R запропонує 325 к.с.

VW Golf 2020 vw.com

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