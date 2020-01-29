Новий VW Caddy 2020 скопіював зовнішність кросовера Renault

Скоро Volkswagen представить абсолютно новий Caddy, а поки ж модель активно тестується на дорогах у камуфляжі. І щоб завчасно ніхто не розкрив її дизайн, виробник замаскував новинку цікавим чином.

Замість звичного "пікселя" Volkswagen зробив новий Caddy схожим на кроссоверний вен Renault Dokker Stepway. Як зазначає видання Motor1 (яке, власне, і опублікувало шпигунські фото прототипу), новий "пиріжок" VW навмисно імітує дизайн "француза", щоб не викликати зайвих підозр у перехожих.

Зліва - прототип VW Caddy, праворуч - Renault Dokker Stepway

Тестовий прототип "Кедді" схожий на Dokker Stepway буквально з усіх боків. У нього такий самий кузов, вікна та є навіть наліпки, які імітують радіаторну решітку та оптику Renault.

VW Caddy 2020 року, замаскований під Renault motor1.com

VW Caddy 2020 року, замаскований під Renault motor1.com

VW Caddy 2020 року, замаскований під Renault motor1.com

Однак переживати дійсно не варто – насправді Volkswagen Caddy наступного покоління буде виглядати по-іншому. Раніше виробник опублікував перші тизери фургона, на яких модель демонструє набагато більш складну форму з вигнутими акцентами та характерними лініями, тоді як цей прототип виглядає досить простим.

VW Caddy 2020 року - офіційні тизери volkswagen-newsroom.com

VW Caddy 2020 року - офіційні тизери volkswagen-newsroom.com

Прем'єра Caddy наступного покоління відбудеться вже наприкінці лютого – нова модель замінить поточний, "Кедді", який випускається з 2003 року. VW обіцяє, що це буде "абсолютно новий автомобіль", оскільки "ні один гвинт в ньому не залишився недоторканим". Втім, платформа у фургона залишиться та сама – MQB.

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