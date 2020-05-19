Новий Suzuki Swift за 7000 євро привернув увагу автоекспертів

Серед дешевих вживаних авто знайти гідний екземпляр досить складно. А ті машини, які без натяжки можна назвати відмінними, і зовсім є винятком.

І все ж, чудові автомобілі на вторинному ринку все-таки відшукати можна. Наприклад, нещодавно в своїй замітці редактори голландського сайту autoblog.nl звернули увагу, що на одному з майданчиків онлайн-продажу з'явилося оголошення про продаж дивовижного Suzuki Swift – незважаючи на значний вік, у "японця" мінімальні цифри на одометрі. По-суті, це нова машина.

Suzuki Swift за 7000 євро autoblog.nl

Так, у тридверного хетчбека 2008 року випуску всього 3713 км підтвердженого пробігу. Як зазначає автор посту, "цей автомобіль за 12 років проїхав стільки ж, скільки більшість наших читачів [автомобілістів] проїжджає за місяць".

Suzuki Swift за 7000 євро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 євро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 євро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 євро autowereld.nl

Просять за цей хетч з 1,5-літровим двигуном 6950 євро, при цьому відомо, що у нього був всього один власник – літня жінка.

Suzuki Swift за 7000 євро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 євро autowereld.nl

Suzuki Swift за 7000 євро autowereld.nl

Як видно, мінімальний пробіг у старих авто все ж можливий, однак зустрічаються такі пропозиції дійсно рідко. А тим паче – за прийнятними цінами.

До речі, новий Suzuki Swift з салону у нідерландських доларів коштує від 17 999 євро. Правда, вже немає 3-дверних версій – тільки 5-дверні модифікації.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Німеччині можна знайти старі авто по 50 євро.

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