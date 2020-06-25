Новий рейтинг якості авто шокував результатами

Американський маркетингово-інформаційний сервіс JD Power представив свій черговий рейтинг якості нових авто. І в цьому році його результати дуже дивують – на першому місці розташувалася марка, яку ніхто не очікував побачити навіть у ТОП-10.

Протягом шести років поспіль лідером JD Power був бренд Kia. Але у 2020-му він розділив своє місце з .... Dodge!

Dodge carscoops.com

Як справедливо пише Carscoops, автомобілі Dodge ніколи не славилися якістю. Чому ж тоді їм дісталася перемога? В JD Power заявляють, що "якість нових автомобілів [в основному] залежить від безвідмовних технологій". І ось цьому американський бренд дійсно виявився хорошим.

В цілому дослідники з`ясували, що у Доджів було зафіксовано 136 дефектів на сотню автомобілів протягом перших 90 днів володіння. Точно такі ж показники і у Кіа. Далі йдуть марки Chevrolet і Ram, на їхньому рахунку – по 141 проблемі на 100 авто. Замикають п'ятірку лідерів Genesis (142), Mitsubishi (148) та Buick (150).

Що ж стосується аутсайдерів, тут "попереду всієї планети" преміальні бренди. У п'ятірку антирейтингу увійшов Jaguar зі своїми 190 дефектами на сотню автомобілів, Mercedes, який показав 202 проблеми, Volvo (210), Audi (225) і Land Rover (228). Але все ж найгірший результат продемонструвала Tesla – у цієї марки було зафіксовано понад 250 на сотню автомобілів.

Повний рейтинг Скріншот сайту JD Power

Нарешті, є результати і з конкретних моделей. Найякіснішим авто визнали Chevrolet Sonic, який у Європі більше відомий як Aveo. Серед інших переможців – Audi A3, Cadillac CT5, Ford Mustang і Genesis G70. Також знайшлося "місце під сонцем" BMW 8-Series, Nissan Maxima, Lexus GX і Jaguar E-Pace.

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