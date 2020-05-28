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28 травня • оновлено в 18:11
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Новий податок на вживані авто в Україні: закон набув чинності

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В Україні змінився податок при продажу уживаного автомобіля. Якщо раніше він становив 5%, то тепер – 18%. Однак стосується він не всіх випадків.

Відповідна зміна прописана у законопроекті №1210 про зміни до Податкового кодексу. Даний документ був прийнятий Верховною Радою ще в січні цього року, а буквально кілька днів тому, 23 травня, він набув чинності.

Новий податок на вживані авто в Україні: закон набув чинності

Новий податок діє при продажу трьох і більше автомобілів на рік. А ось одна продаж автомобіля за рік, як і раніше, не обкладається податком. Податок на другу продаж також залишився на колишньому рівні – 5%.

Дане положення стосується легкових авто, мотоциклетної техніки та причепів.

Очевидно, що нововведення, в першу чергу, зачепить перекупів – оскільки за рік вони роблять далеко не одну продаж, саме їм і доведеться сплачувати новий податок. Не виключено, що це призведе до підняття цін на автомобілі на вторинному ринку.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що незабаром в Україні повинні повернути обов'язковий техогляд.

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Тема
Автоновини України
Теги
Законодавство б/к автомобіль
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