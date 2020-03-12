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12 березня • оновлено в 13:20
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Новий Peugeot 2008 перетворили на бюджетний кросовер. Фото

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В новому поколінні кросовер Peugeot 2008 став більш сучасним та ефектнішим. При цьому новинка поспішає на український ринок. Але китайці вже перетворили цю модель у більш дешевий автомобіль.

В КНР у компанії Peugeot є спільне підприємство з Dongfeng. Черговий плід співпраці – кросовер Dongfeng Aeolus Yixuan RV, який побудований на платформі нового Пежо 2008.

Новий китайський кросовер Dongfeng побудовано на базі Peugeot

Новий китайський кросовер Dongfeng побудовано на базі Peugeot

dongfeng-global.com

При цьому новинка виявилася трохи крупнішою за Peugeot. Довжина склала 4610 мм замість 4300 мм, а колісну базу розтягнули до 2680 мм (проти 2650 мм у кросовера 2008).

Зовні новинка майже не схожа на 2008

Зовні новинка майже не схожа на 2008

dongfeng-global.com

Новий китайський кросовер отримав власний дизайн, хоча деяка схожість з французьким автомобілем проглядається завдяки стильному "рубаному" дизайну і двокольоровій схемі забарвлення кузова.

Новий Peugeot 2008 перетворили на бюджетний кросовер. Фото

autohome.com.cn

Новинку Dongfeng оснастили своїми двигунами: 1-літровим на 125 к.с. і мотором об'ємом 1,5 л потужністю 150 к.с. Купити новий кросовер Yixuan RV можна буде вже цього року. Правда, поки така можливість буде доступна тільки в Китаї. Прогнозована базова вартість – 11-12 тис. доларів.

Ефектний кросовер Peugeot 2008 виступив основою для китайської моделі

Ефектний кросовер Peugeot 2008 виступив основою для китайської моделі

peugeot.com

Компактний кросовер Пежо 2008 трохи менший за Dongfeng Aeolus Yixuan RV

Компактний кросовер Пежо 2008 трохи менший за Dongfeng Aeolus Yixuan RV

peugeot.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про підробку Toyota Land Cruiser 200 з Китаю, яку спіймали на дорозі серед білого дня.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Dongfeng Peugeot кросовер китайський автомобіль бюджетний автомобіль нові авто авто
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