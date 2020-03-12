Новий Peugeot 2008 перетворили на бюджетний кросовер. Фото

В новому поколінні кросовер Peugeot 2008 став більш сучасним та ефектнішим. При цьому новинка поспішає на український ринок. Але китайці вже перетворили цю модель у більш дешевий автомобіль.

В КНР у компанії Peugeot є спільне підприємство з Dongfeng. Черговий плід співпраці – кросовер Dongfeng Aeolus Yixuan RV, який побудований на платформі нового Пежо 2008.

Новий китайський кросовер Dongfeng побудовано на базі Peugeot dongfeng-global.com

При цьому новинка виявилася трохи крупнішою за Peugeot. Довжина склала 4610 мм замість 4300 мм, а колісну базу розтягнули до 2680 мм (проти 2650 мм у кросовера 2008).

Зовні новинка майже не схожа на 2008 dongfeng-global.com

Новий китайський кросовер отримав власний дизайн, хоча деяка схожість з французьким автомобілем проглядається завдяки стильному "рубаному" дизайну і двокольоровій схемі забарвлення кузова.

autohome.com.cn

Новинку Dongfeng оснастили своїми двигунами: 1-літровим на 125 к.с. і мотором об'ємом 1,5 л потужністю 150 к.с. Купити новий кросовер Yixuan RV можна буде вже цього року. Правда, поки така можливість буде доступна тільки в Китаї. Прогнозована базова вартість – 11-12 тис. доларів.

Ефектний кросовер Peugeot 2008 виступив основою для китайської моделі peugeot.com

Компактний кросовер Пежо 2008 трохи менший за Dongfeng Aeolus Yixuan RV peugeot.com

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