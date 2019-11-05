Новий кросовер Mitsubishi: перше подробиці і фото

Mitsubishi готується презентувати новий місткий кросовер.
Про це повідомляє прес-служба компанії. Новинка буде являти собою щось середнє між позашляховиком і мінівеном. Подібний симбіоз дозволяє об'єднати прохідність і позашляхові якості першого і просторий місткий салон другого.
Mitsubishi New SUV
mitsubishi-motors.com
Поки компанія показала лише одне зображення новинки, але судячи з нього вже можна отримати початкове уявлення про чергове представника "діамантового" бренду. Перше, що можна сказати про новинку – автомобіль отримає агресивний дизайн в новому стилі марки, який вже активно використовують на інших моделях Mitsubishi.
Автомобіль отримає повнопривідну трансмісію Super Select і ряд други фірмових "фішок". На вибір будуть запропоновані кілька тяговитих моторів, а також різні варіанти трансмісії.
Презентація відбудеться в столиці Індонезії, Джакарті, 12 листопада. Вибір місця презентації не випадковий. По-перше, у Mitsubishi дуже міцні позиції в Південній Азії, а по-друге, у компанії тут є одне з складальних підприємств, де, можливо, і буде налагоджений випуск нового кроссовера.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda представила новий кросовер для китайського ринку.
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