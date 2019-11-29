Новий кросовер Chery: перші подробиці й фото

Компанія Chery представила на китайському ринку флагманської кросовер Jetour X95.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Китаї почалися продажі третьої моделі суббренда Jetour. Новинка стала найбільшим кросовером у гамі Chery.

Jetour X95 chery.com

Бренд Jetour був презентований компанією Chery на початку минулого року. На думку маркетологів, він має залучити молоду аудиторію.

Першим на ринок вивели кросовер X70, який швидко здобув популярність покупців. Цікаво, що за 9 місяців 2019 року Jetour X70 обігнав за продажами споріднену модель Tiggo 8, що є бестселером марки Chery.

Jetour X95 chery.com

Цьогоріч у сімействі з'явився повнорозмірний SUV Jetour X90, а нещодавно до них приєднався флагманський X95. Він використовує ту ж платформу, але водночас трохи додав у розмірах. Довжина новинки становить 4875 мм (+30 мм), а колісна база виросла до 2855 мм (+5 мм). За своїми габаритами машину можна порівняти з Toyota Highlander і Hyundai Grand Santa Fe.

Автомобіль отримав велику шестикутну радіаторну решітку з оригінальним малюнком, світлодіодні фари і "летючий" дах. Відповідно до флагманського статусу, автомобіль прикрашений хромованими елементами декору.

Jetour X95 chery.com

Дизайн інтер'єру Jetour X95 виконаний у стилістиці моделей преміального суббренду Exeed. Цифрову панель приладів і сенсорний екран мультимедійної системи об'єднали, а під центральними дефлекторами розмістили третій дисплей кліматичної установки. Покупці можуть вибирати між п'яти-, шести- або семимісною конфігурацією салону.

Jetour X95 отримав велику цифрову приладову панель, що об'єднала панель приладів і екран мультимедійну систему chery.com

У списку опцій – передні крісла з підігрівом, вентиляцією і пам'яттю положення, великий панорамний дах, камери кругового огляду, система допомоги під час паркування, круїз- і клімат-контроль.

Jetour X95 chery.com

У списку опцій є великий панорамний дах з рухомою передньою секцією chery.com

Від родинної моделі Х90 новинка успадкувала два бензинові турбовані мотори – 1,5 TCI (156 к.с., 230 Нм) і 1.6 TGDI (197 к.с., 290 Нм). Останній мотор належить до сімейства Acteco третього покоління і має систему безпосереднього впорскування палива.

Чотирициліндровий 1,6-літровий мотор має турбонаддув і безпосереднє уприскування chery.com

У парі з 1,5-літровим мотором працює 6-ступінчаста "механіка", а для більш потужної версії пропонується 7-ступінчаста роботизована коробка передач із двома зчепленнями від компанії Getrag. Привід здійснюється на передні колеса.

Jetour X95 chery.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Chery презентувала розкішний кросовер.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!