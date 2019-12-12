Новий конкурент BMW 5-Series виявився схожим на лімузин Путіна

Китайська компанія Hongqi, що займається випуском розкішних авто для місцевого ринку, готує до дебюту новий седан. Новинка прикметна тим, що отримає дуже різкий дизайн.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Hongqi (вимовляється як "Хунци", що в перекладі означає "червоний прапор") зараз активно працює над новим поколінням бізнес-седана Hongqi H7. Цей автомобіль, який побудований на базі седана Toyota Crown минулого покоління, є однією з небагатьох цивільних моделей в лінійці виробника – велика частина його машин призначена для державних структур.

Але якщо зараз Hongqi H7 має найзвичайнісінький (можна навіть сказати посередній) зовнішній вигляд, то його нова генерація матиме насправді розкішний образ, про що свідчить перше живе фото автомобіля. Новий китайський седан буде схожим на деякі моделі Rolls-Royce останніх років та навіть на російський лімузин Aurus Senat, який був випущений спеціально під президента РФ Володимира Путіна.

Hongqi H7 2020 autohome.com.cn

Aurus Senat autowp.ru

Такий стрибок у дизайні недивний: раніше Hongqi переманив до себе шефдизайнера Rolls-Royce Джайлза Тейлора, який відповідав за розробку Phantom VIII і Cullinan. Вочевидь, що саме він доклав руку до настільки масивної радіаторної решітки з U-подібним елементом та двосекційної оптики.

Hongqi H7 актуального покоління autoreview.ru

Що стосується технічних характеристик, то очікується, що автомобіль переїде на нову платформу (шасі буде вже від материнської компанії FAW), а його довжина складе в межах 5 метрів. Під капотом пропишеться або 2-літровий 4-циліндровий двигун із турбонаддувом, або більш продуктивний V6, який поєднуватиметься з роботизованою коробкою з двома зчепленнями (привід, найімовірніше, задній або повний). Також він отримає покращену підвіску – щоб конкурувати з німецькими седанами, як-от BMW 5-Series та Mercedes-Benz E-Class.

Новий Hongqi H7 на офіційних тізера і шпигунському фото

Очікується, що новий H7 дебютує найближчими місяцями, а вже навесні 2020 року він надійде у продаж в Китаї. Крім того, не виключено, що в майбутньому новинка з'явиться у Старому Світі – компанія почала придивлятися до європейського ринку, цієї осені вона навіть відвідала автосалон у Франкфурті, де показала кілька концептів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, Geely і Volvo спільно створили дуже стильний кросовер.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал