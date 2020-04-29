Головна Новини
29 квітня • оновлено в 16:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Новий компактний кросовер DS3 Crossback їде в Україну

463
Читати матеріал російською

Новий компактний кросовер DS 3 Crossback вже на шляху до України. Автомобіль готовий дивувати оригінальними дизайнерськими і технічними рішеннями.

DS3 Crossback

DS3 Crossback

dsautomobiles.com.ua

Черговий представник родини DS побудований на модульній платформі СМР концерну PSA. Автомобіль має нетривіальну зовнішність, що дозволяє безпомилково виділити машину в дорожньому потоці. Особливого шарму моделі надають адаптивні матричні фари DS MatrixLED Vision.

DS3 Crossback

DS3 Crossback

dsautomobiles.com.ua

Під капотом кросовера розташувався 130-сильний турбований двигун PureTech з системою Stop & Start. Цей мотор чотири рази поспіль отримував звання "Двигун року". У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична коробка передач. З таким арсеналом DS 3 Crossback розганяється 0-100 км/год за 9,2 с, а максимальна швидкість досягає 196 км/год. За це витрата палива становить лише 4,8 л на 100 км в змішаному циклі.

DS3 Crossback

DS3 Crossback

dsautomobiles.com.ua

Для новинки доступна система DS Sensorial Drive, що дозволяє змінювати налаштування автомобіля з урахуванням стилю водіння. Вона відповідає за реакції на натиснення педалі акселератора, момент перемикання передач, чутливість підсилювача керма і навіть фонову підсвічування салону. Крім того, DS 3 Crossback пропонує широкі можливості для персоналізації.

DS3 Crossback

DS3 Crossback

dsautomobiles.com.ua

Спочатку DS 3 Crossback буде запропонований в Україні в версії Performance Line Plus. Вона включає оздоблення салону алькантарою, оригінальні логотипи і фірмові килимки Performance Line, клімат-контроль, безключовой доступ і запуск двигуна, багатофункціональне кермо зі шкіряною оббивкою і хромованим декором, цифрову панель приладів з кольоровим 7-дюймовим дисплеєм, сенсорний 10,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи, камеру заднього виду та інші приємні і корисні опції.

DS3 Crossback

DS3 Crossback

dsautomobiles.com.ua

DS3 Crossback

DS3 Crossback

dsautomobiles.com.ua

Трохи пізніше українським покупцям будуть запропоновані й інші варіанти новинки, в тому числі повністю електричний E-Tense. Цей автомобіль оснащений електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) і батареєю енергоємністю 50 кВтг, а запас ходу досягає 320 км (WLTP).

Компактний кросовер стане ідеальним супутником як в мегаполісі, так і за його межами. DS 3 Crossback вже доступний для замовлення у офіційних дилерів DS Automobiles. Вартість новинки стартує з позначки 687 млн грн.

DS3 Crossback

DS3 Crossback

dsautomobiles.com.ua

Як писав раніше OBOZREVATEL, бренд DS підтримав українську національну премію "Сіль".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
Peugeot Citroen позашляховик кросовер авто новини нові авто DS
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • В Україні для лікування коронавірусу застосують нові ліки: як вони діють.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги