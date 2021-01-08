Новий Jeep Grand Cherokee дебютував у 7-місній версії

Американська компанія Jeep розширила свій модельний ряд та презентувала подовжений 7-місний позашляховик Grand Cherokee L.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка розширить пропозицію в сімействі Grand Cherokee, в якому, крім моделі минулої генерації, буде запропоновано абсолютно новий більший позашляховик з індексом L.

Уперше в історії моделі Grand Cherokee отримав 7-місну подовжену версію. Це дозволить марці вийти на новий для неї сегмент ринку. Новинка складе конкуренцію таким популярним у США автомобілям, як Ford Explorer, Hyundai Palisade, Kia Telluride, Mazda CX-9, Toyota Highlander, VW Atlas та іншим.

П'яте покоління "Гранда" побудовано на глобальній платформі Giorgio, яка вже використовується на італійських Alfa Romeo Giulia та Stelvio. Вона вирізняється меншою вагою за рахунок широкого використання алюмінію та високоміцних сталей.

Grand Cherokee L значно більший за родича минулого покоління. Довжина виросла до 5204 мм (+384 мм), а колісну базу збільшено з 2916 мм до 3091 мм. Крім того, для ліпшої стабільності колію розширили на 36 мм. Новинка може похвалитися світлодіодною світлотехнікою. Для зниження ваги капот та двері багажника виготовлені з алюмінію.

Новий Grand Cherokee L пропонується в двох конфігураціях салону – 6- або 7-місному. У першому варіанті у другому ряді встановлені два індивідуальних крісла, а у другому – тримісний диван. Об'єм багажника варіюється від 484 до 2396 л.

У салоні вже в базовій версії є цифрова панель приладів з діагоналлю 10,25 дюйма та проєкційний дисплей. Інформаційно-розважальна система Uconnect 5 може мати сенсорний екран на 8,4 або 10,1 дюйма. Вона підтримує Apple CarPlay та Android Auto, має Wi-Fi, а для користувачів передбачено 12 портів USB-A та USB-C. Для зручності управління клімат-контролем зберегли традиційні кнопки та тумблери.

Спочатку для Grand Cherokee L будуть доступні два двигуни – базовий V6 3.6 (294 к.с., 348 Нм) та опційний V8 5.7 (362 к.с., 529 Нм). Обидва працюють у парі з 8-ступінчастим "автоматом". Пізніше лінійку силових агрегатів поповнить гібридна модифікація PHEV та турбодизель.

Крім того, покупці зможуть вибирати між заднім або повним приводом. Останній має три варіанти: Quadratrac I з муфтою в приводі передніх коліс, Quadratrac II з муфтою та демультиплікатором, а для любителів суворого бездоріжжя є Quadra-Drive II з блокуванням заднього диференціала. Опційна пневмопідвіска Quadra-Lift забезпечує дорожній просвіт від 170 до 277 мм, а глибину подоланого броду збільшили до 0,6 м.

Новинка спочатку буде пропонуватися в п'яти комплектаціях: Laredo, Limited, Overland, Summit та топової Summit Reserve. Остання вирізняється, зокрема, багатою обробкою шкірою та деревом, а також кріслами другого ряду з функцією підігрівання та вентиляції.

У списку опцій Grand Cherokee L є адаптивний круїз-контроль з функцією утримання в смузі, камери кругового огляду з нічним баченням, аудіосистема McIntosh з 19-ма динаміками, 21-дюймові диски та багато іншого.

Появу Grand Cherokee L в американських дилерів заплановано на другий квартал нинішнього року. Вартість стане відома ближче до початку продажів. Поява звичайної 5-місної версії п'ятого покоління очікується у 2022 році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep представила ювілейну версію пікапа Gladiator, а також топову модифікацію моделі Wrangler з мотором V8.