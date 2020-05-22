Новий Ford Ranger отримає гібридну версію

Як стало відомо CarExpert, компанія Ford готує "зелену" версію популярного пікапа Ranger.

2022 Ford Ranger нового покоління carexpert.com.au

Модель Ranger займає важливе місце в продуктовій лінійці компанії з "блакитним овалом". Цей автомобіль успішно продається по всьому світу, а в Україні займає лідируючу позицію в класі. Залежно від ринку, компанія пропонує різні силові агрегати і специфікації, що дозволяють максимально задовольнити потреби покупців.

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В рамках глобальної стратегії електрифікації, нове покоління Ford Ranger отримає версію з абсолютно новим гібридним силовим агрегатом. Автомобіль буде доступний як в США, так і в країнах Європи.

2022 Ford Ranger нового покоління carexpert.com.au

Зокрема, гібрид отримає в своє розпорядження 2,3-літровий турбований ДВС, 10-ступінчасту автоматичну коробку передач і допоміжний електромотор. Сумарна потужність такого силового агрегату буде досягати 367 л.с. (270 кВт), а максимальний обертовий момент складе 680 Нм. Цей силовий агрегат буде відрізнятися від "фордовских" PHEV, які використовуються зараз. Нагадаємо, що на актуальних моделях Explorer і Escape застосовуються 2,5- і 3-літрові ДВС.

Актуальне покоління пікапа Ford Ranger ford.com

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Крім гібрида нова генерація Ford Ranger отримає два бітурбірованним дизельні двигуни. Дволітровий мотор буде розвивати 214 к.с. (157 кВт), а трилітровий V6 зможе видавати "на гора" 253 л.с. (186 кВт) і 600 Нм крутного моменту. А ось виробництво нинішнього 3,2-літрового 5-циліндрового дизеля буде припинено.

Також очікується топова версія Ranger Raptor з 3-літровим V6, який прийде на зміну нинішньому 4-циліндровому лiтровому мотору з двома турбінами.

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Топова модифікація Ford Ranger Raptor ford.com

Окрім нових моторів Ranger отримає мультимедійний комплекс Ford SYNC4 з 12,8-дюймовим вертикальним дисплеєм на центральній консолі і підтримкою додатків Android Auto і Apple CarPlay. А замість аналогової приладовій шкали очікується цифрова з 10,25-дюймовим екраном, як у Mustang Mach-E.

Приладова панель нового електричного кросовера Ford Mustang Mach-E ford.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанії Ford і Volkswagen об'єднають свої зусилля в розробці нових моделей.

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