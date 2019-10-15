Новий електробайк Peugeot здивував запасом ходу

Велосипед Peugeot із електроприводом здатний подолати до 140 км без підзарядки.

Про це повідомляє портал Carscoops. На щорічному заході для шанувальників велоспорту Roc d'Azur, компанія Peugeot Cycles презентувала гірський електробайк eM01 FS PowerTube.

Peugeot eM01 FS PowerTube carscoops.com

Він запускається новим електродвигуном Bosch Performance CX, який розвиває крутний момент 75 Нм. Вбудована в раму батарея на 62 Вт-год забезпечує пробіг до 140 км, що краще, ніж у деяких електромобілів, представлених на ринку. Наприклад, новий MAN eTGE пропонує всього 114 км на одній зарядці (WLTP).

Peugeot eM01 FS PowerTube carscoops.com

Серед інших особливостей – 29-дюймові колісні диски, полегшена рама, створена Peugeot Cycles за участю конструкторського бюро Antidote Solutions, а також ефективна передня й задня підвіска від компанії Rockshox.

Peugeot eM01 FS PowerTube carscoops.com

Продаж новинки почнеться у Франції на початку майбутнього року. Покупцям буде запропонований вибір із п'яти різних версій байка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Індії створили бюджетний електрокар, здатний потіснити іменитих конкурентів.

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